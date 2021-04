Υγεία - Περιβάλλον

Self test: μαζική παραγγελία από την ΓΓΠΠ

Για σημαντικό όφελος για το Δημόσιο κάνει λόγο η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:

«Με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προχώρησε στην ακύρωση του δεύτερου διαγωνισμού για την προμήθεια self-tests, σε συνέχεια πληροφόρησης από την κατασκευάστρια εταιρεία για διακίνηση πλαστών παρτίδων από ενδιάμεση εταιρεία. Όταν υπάρχει η παραμικρή υπόνοια και εύλογες ενδείξεις για πλαστές παρτίδες, η μόνη σοβαρή και αξιόπιστη αντίδραση δεν είναι άλλη από τη ματαίωση του διαγωνισμού και συνεπώς, τη σφράγιση της διαδρομής των μεσαζόντων. Επιπλέον, ο σκοπός του δεύτερου διαγωνισμού, η ταχεία δηλαδή προμήθεια 10 εκ. self-tests, είχε κατ’ ουσίαν αναιρεθεί μετά από τις συνεχόμενες προσφυγές μεταξύ των συμμετεχόντων που καθιστούσαν το διαγωνισμό πρακτικά ανενεργό αφου θα χρειαζόταν μεγάλο χρονικό διάστημα για την προμήθεια των tests.

Η Κυβέρνηση, αντιδρώντας με άμεσα αντανακλαστικά και αξιοποιώντας τα αντίστοιχα νομοθετικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για περιπτώσεις έκτακτων και επειγουσών αναγκών, ενεργοποίησε το εναλλακτικό σενάριο απευθείας διαπραγμάτευσης με την κατασκευάστρια εταιρεία JOYSBIO Biotechnology στην Κίνα, εξασφαλίζοντας αμεσότητα και κυρίως, οικονομικά συμφέρουσα για το ελληνικό Δημόσιο συμφωνία, απαλλαγμένη από τα κόστη των ενδιάμεσων. Η τελική σύμβαση υπεγράφη χθες 22 Απριλίου και προβλέπει την προμήθεια 18 εκ. self-tests με τιμή 1,35 ευρώ/τεμάχιο. Πρόκειται για μια συμφωνία με τεράστιο δημοσιονομικό όφελος για τη χώρα που προασπίζει πλήρως το δημόσιο συμφέρον».

Σε δήλωση του, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, αναφέρει «Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι όλοι εμείς στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λειτουργούμε με όρους απόλυτης διαφάνειας, νομιμότητας, σεβασμού ακόμα και για το τελευταίο ευρώ του Έλληνα πολίτη. Και καθημερινά αποδεικνύουμε την προσήλωσή μας στο έργο και την αποστολή μας - με μοναδικό μας κριτήριο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και της Δημόσιας Υγείας. Ας είναι λοιπόν ξεκάθαρο σε όλους ότι η ελληνική Κυβέρνηση ούτε εκβιάζεται, ούτε καθοδηγείται, ούτε υποκύπτει σε πιέσεις. Προχωρά με αποφασιστικότητα, επιλύει προβλήματα, κάνει πράξη όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα μας επιτρέψουν σύντομα την οριστική έξοδο από την κρίση της πανδημίας».

