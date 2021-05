Life

Ντονατέλα Βερσάτσε: το lockdown μας έμαθε πολλά

Τι είπε η επικεφαλής του διάσημου οίκου για όσα μας έμαθε ή θα έπρεπε να μας μάθουν τα περιοριστικά μέτρα.

Η Ντονατέλα Βερσάτσε μίλησε για όλα όσα έμαθε την περίοδο του lockdown τονίζοντας ότι κατανόησε τη σημασία της κοινότητας και της ενσωμάτωσης.

«Έμαθα πολλά κατά τη διάρκεια του lockdown. Κατάλαβα πραγματικά τη σημασία της κοινότητας, της συσπείρωσης για να αγωνιστούμε - πραγματικά συγκινήθηκα από τον τρόπο που όλοι ενωθήκαμε σε μια παγκόσμια αγκαλιά αλληλεγγύης» ανέφερε η Ιταλίδα σχεδιάστρια μόδας, επικεφαλής του οίκου Versace στο anothermagazine.

Δεν ήταν μόνον οι δωρεές και οι φιλανθρωπικοί σκοποί, αλλά και το να ξέρεις ότι κανείς δεν είναι μόνος, η βοήθεια μπορεί να έρθει με τόσους πολλούς απροσδόκητους τρόπους. Ήταν πραγματικά συγκινητικό, είπε.

Η Ντονατέλα Βερσάτσε εξήγησε ότι αναφέρεται και στο κίνημα Black Lives Matter. «Για μένα και για τον Versace, η κοινότητα των Μαύρων - στην πραγματικότητα, όλες οι διαφορετικές κοινότητες - ήταν πάντα μέρος της οικογένειας. Και στην οικογένειά μας, αγκαλιάζουμε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του άλλου, νοιαζόμαστε, προστατεύουμε» υπογράμμισε.

«Μετά το lockdown, αφού πέρασα αρκετό χρόνο σκεπτόμενη τα πράγματα που λέω, κατάλαβα ότι δεν έκανα ακόμα αρκετά. Ότι το να μιλάμε για ένταξη και διαφορετικότητα δεν έκανε τα πράγματα διαφορετικά, πως έπρεπε να δεσμευτώ σε βαθύτερο επίπεδο. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι το χρώμα του δέρματός μας, από πού προερχόμαστε ή οι θρησκευτικές μας πεποιθήσεις, αλλά αυτό που φέρνουμε στο τραπέζι των συζητήσεων. Με ενδιαφέρει αυτό που έχουν να πουν οι άνθρωποι, αυτό που κάνουν οι άνθρωποι» ανέφερε.

Η Ντονατέλα Βερσάτσε είναι επικεφαλής του οίκου μόδας που φέρει το όνομά της από το 1997, όταν δολοφονήθηκε ο ιδρυτής του, μεγαλύτερος αδελφός της, Τζιάνι Βερσάτσε. Όμως, από την ίδρυση του οίκου ασχολείται με τις συλλογές και τις καμπάνιες του. Καθ 'όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο Versace ήταν γνωστό ότι υιοθέτησε μια δυναμική στάση σχετικά με τη συμπερίληψη της LGBTQ + κοινότητας και ποικιλομορφία στα «πρόσωπα» του, με τον Prince και τον Tupac να πρωταγωνιστούν σε διαφημιστική καμπάνια και επίδειξη μόδας, αντίστοιχα.

Για την προώθηση της συλλογής Άνοιξη / Καλοκαίρι 2021, ο Versace συμπεριέλαβε την ποικιλομορφία όσον αφορά το σχήμα του σώματος για πρώτη φορά με τα μοντέλα Precious Lee, Alva Claire και Jill Kortleve. «Η μόδα αντανακλά τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Σήμερα ο κόσμος είναι τόσο διαφορετικός από αυτόν που γνωρίζαμε ακόμη και πριν από έξι μήνες», είπε η Ντονατέλα Βερσάτσε.

