Life

Τζένιφερ Λόπεζ - Άλεξ Ροντρίγκεζ: Γιατί έβαλαν τέλος στη σχέση τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε πληροφορίες απο το περιβάλλον του ζευγαριού για τους λόγους που οδήγησαν στον χωρισμο.

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της Τζένιφερ Λόπεζ και του Άλεξ Ροντρίγκεζ, μέσω κοινής δήλωσης, πρόσωπο από το περιβάλλον της σταρ δήλωσε στο People, ότι η Τζένιφερ δεν μπορούσε πλέον να «εμπιστεύεται» πλήρως τον Άλεξ. Η πηγή επιβεβαίωσε επίσης ότι ήταν απόφαση της τραγουδίστριας. «Επέμεινε σε αυτό», ανέφερε η πηγή για την απόφαση της να διακόψει τη σχέση. «Υπήρχαν πάρα πολλά θέματα που δεν είχαν επιλυθεί».

Ενώ η εικόνα που έδειχνε το ζευγάρι ήταν παραμυθένια η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική πίσω από τις κλειστές πόρτες. «Ήταν δυστυχισμένη και αποφάσισε ότι έπρεπε να φύγει» δήλωσε η πηγή. «Τους άρεσε να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί ως οικογένεια, αλλά ήταν δύσκολο να κρατήσουν την σπίθα στη σχέσης τους όταν έβλεπαν ο ένας τον άλλον κάθε μέρα» πρόσθεσε μία άλλη πηγή.

Οι φήμες ότι ο Ροντρίγκεζ ήταν «άπιστος» επιδείνωσε τη σχέση τους. «Είτε την έχει απατήσει είτε όχι, δεν έχει σημασία» εξήγησε πρόσωπο στο περιοδικό. «Η Τζένιφερ δεν μπορούσε να ανεχθεί τον φόβο και την αμφιβολία στην σχέση τους».

Ευτυχώς, η Λόπεζ είναι καλύτερα σήμερα. «Η Τζένιφερ έχει περάσει τέτοιες δύσκολες καταστάσεις ξανά στο παρελθόν. Δεν είναι η γυναίκα που θα καθίσει να κλάψει», αναφέρει η πρώτη πηγή. «Τα παιδιά της την κάνουν πολύ ευτυχισμένη. Είναι καλά».

Το πρώην ζευγάρι επιβεβαίωσε με κοινή τους δήλωση τον χωρισμό τους, στις 15 Απριλίου η οποία είναι η εξής: «Διαπιστώσαμε ότι είμαστε καλύτερα ως φίλοι και ανυπομονούμε να παραμείνουμε έτσι. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί και να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον στις κοινές επιχειρήσεις μας και στα κοινά μας σχέδια. Ευχόμαστε τα καλύτερα ο ένας στον άλλον και στα παιδιά μας. Από σεβασμό σε αυτά, το μοναδικό σχόλιο που έχουμε να κάνουμε είναι ευχαριστήσουμε όλους όσοι μας έστειλαν μια λέξη καλοσύνης και ευγένειας».

Ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2017, και το 2019 αρραβωνιάστηκαν σε εξωτική παραλία στις Μπαχάμες. Συγκατοίκησαν σε μια τεράστια έπαυλη με τα τέσσερα παιδιά τους, δύο της JLo από τον γάμο της με τον Μαρκ Άντονι - και άλλα δύο από τον γάμο του πρώην αθλητή των New York Yankees. Και ενώ το ζευγάρι φαινόταν πολύ ερωτευμένο, η Τζένιφερ ήρθε αντιμέτωπη με φήμες απιστίας του A-Rod. Η Μάντισον ΛεΚρόι, πρώην παίκτρια ριάλιτι, επιβεβαίωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ροντρίγκεζ.

Ακολούθησαν διαψεύσεις, ωστόσο και οι δύο είχαν παραδεχθεί πως αντιμετώπιζαν κρίση στη σχέση τους και ότι κατέβαλαν προσπάθειες να σώσουν τη σχέση τους βλέποντας μάλιστα και σύμβουλο ζευγαριών

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη - Σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών: Η μαρτυρία μητέρας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Χανιά - Γηροκομείο: Εισαγγελική παρέμβαση για τους δεκάδες θανάτους

“Ο δρόμος προς το Euro 2020”: Καρπετόπουλος – Λιώρης για την πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)