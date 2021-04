Παράξενα

“Φτερά” έκαναν έργα αξίας 300.000 δολαρίων από γκαλερί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αρχές δημοσιοποίησαν φωτογραφίες από τα κλεμμένα έργα, καθώς και φωτογραφίες από πλάνα από κάμερες ασφαλείας.

Η Galerie de Bellefeuille που εδρεύει στο Τορόντο έγινε στόχος ληστείας και τέσσερα έργα συνολικής αξίας περίπου 300.000 δολαρίων αφαιρέθηκαν από τη συλλογή.

Οι ληστές μπήκαν στη γκαλερί γύρω στα μεσάνυχτα της 19ης Απριλίου παραβιάζοντας τη γυάλινη πόρτα και έφυγαν με το έργο «Lovers on Horseback» της Σόφι Ράιντερ και το διάσημο ανδρόγυνο χάλκινο γλυπτό της Χάνικι Μπόμοντ. Οι μασκοφόροι ληστές κατάφεραν να αποσπάσουν δύο ακόμη γλυπτά, ένα του Βούδα και έναν ελέφαντα, δημιουργίες του Γερμανού καλλιτέχνη, προτού διαφύγουν με το όχημά τους.

Αν και πήραν μαζί τους πολύτιμα έργα τέχνης, οι μασκοφόροι ληστές διέφυγαν με ένα όχι πολυτελές, αλλά ευρύχωρο Toyota Sienna χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας.

Η αστυνομία του Τορόντο δημοσιοποίησε φωτογραφίες από τα κλεμμένα έργα, καθώς και φωτογραφίες από πλάνα από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν ότι οι ύποπτοι φορούν μάσκες και είναι ντυμένοι με μαύρα ρούχα, εκτός από έναν από τους τρεις, που προφανώς δεν μπορούσε να βρει ένα πλήρως μονόχρωμο σύνολο.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο του Τορόντο CP24 δημοσιοποίησε τις λεπτομέρειες της ληστείας στο Twitter. Πολλοί είναι οι χρήστες που προέβλεψαν ότι τα έργα τέχνης θα εμφανιστούν σύντομα στο διαδίκτυο εάν μεταπωληθούν.

Οι δράστες δεν έχουν εντοπιστεί και η αστυνομία του Τορόντο ζητά από το κοινό να ενημερώσει, αν έχει οποιαδήποτε πληροφορία που συνδέεται με τη ληστεία.