Κορονοϊός - Χίλαρι Νταφ: Εμβολιάστηκε λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρη της

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια εμβολιάστηκε σχεδόν ένα μήνα μετά την γέννηση του τρίτου της παιδιού.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Χίλαρι Νταφ μοιράστηκε ένα ενθαρρυντικό μήνυμα κατά του κορονοϊού με τους θαυμαστές της, καθώς αποκάλυψε ότι εμβολιάστηκε λίγες εβδομάδες μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού.

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η τραγουδίστρια, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την ώρα που έκανε το εμβόλιο στο κέντρο εμβολιασμού.

Η Χίλαρι ακολούθησε το παράδειγμα πολλών διασημοτήτων που έχουν κάνει το εμβόλιο.

Η ηθοποιός πήρε την απόφαση και εμβολιάστηκε σχεδόν ένα μήνα μετά την γέννηση του τρίτου της παιδί Μέι Τζέιμς Μπέαρ. Το κοριτσάκι της γεννήθηκε στις 24.03.21 και είναι ο δεύτερος καρπός του έρωτά της με τον σύζυγό της, Μάθιου Κόμα. Τον Ιούνιο του 2018 γέννησε το πρώτο παιδί τους, ενώ η ίδια έχει ακόμα ένα γιο από τον πρώτο της γάμο. Ο τοκετός έγινε στο σπίτι τους, μέσα σε νερό, σύμφωνα με το HELLO USA.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hilary Duff (@hilaryduff)

