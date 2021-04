Οικονομία

Lockdown: Ανοίγουν mall και κέντρα αισθητικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση της Επιτροπής για το άνοιγμα των εμπορικών κέντρων και των κέντρων αισθητικής. Τι θα ισχύσει για Θεσσαλονίκη και Κοζάνη.

Το «πράσινο φως» στο άνοιγμα των εμπορικών κέντρων και των κέντρων αισθητικής έδωσε η Επιτροπής, προχωρώντας σε περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων ενόψει το Πάσχα.

Τα εμπορικά κέντρα –mall θα ανοίξουν από αύριο με ραντεβού και click inside, δηλαδή τη φυσική παρουσία των πελατών. Με ραντεβού ανοίγουν και τα κέντρα αισθητικής.

Επιπλέον, το «πράσινο φως» δόθηκε και για click inside ψώνια σε Θεσσαλονίκη και Κοζάνη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις ότι, από αύριο, Σάββατο 24 Απριλίου, θα λειτουργήσουν με τη διαδικασία καθορισμού ραντεβού για αγορά εντός καταστήματος (click inside) οι εμπορικές επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Κοζάνης, καθώς και τα εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά, με την ίδια μέθοδο, σε όλη την επικράτεια. Επίσης, από αύριο, Σάββατο 24 Απριλίου στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου επαναλειτουργούν και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αισθητικής».

Υπενθυμίζεται ότι, από τη Δευτέρα του Πάσχα, 3 Μαΐου, ανοίγει και η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους, ενώ καταργείται το SMS για τις μετακινήσεις και η απαγόρευση κυκλοφορίας μετατίθεται για τις 23:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάσχα - μετακινήσεις: τα έκτακτα μέτρα για να μπει φρένο… στη μαζική έξοδο

Ακαδημία Πλάτωνος: Κορονοπάρτι 1000 ατόμων για την Ημέρα της Γης

Καιρός: έκτακτο δελτίο επιδείνωσης - έρχονται βροχές και καταιγίδες