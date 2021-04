Κοινωνία

Κουφοντίνας: “Όχι” του ΣτΕ στην αίτηση ακύρωσης για τη μεταγωγή στο Δομοκό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στο αίτημα του πολυισοβίτη της 17Ν.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, απέρριψε την αίτηση του μέλους της 17Ν Δημήτρη Κουφοντίνα, με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση της γενικής γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Σοφίας Νικολάου, όπως και άλλες διοικητικές πράξεις, για το θέμα της μεταγωγής του στις φυλακές Δομοκού.

Η Ολομέλεια απέρριψε την αίτηση ως απαράδεκτη, ελλείψει δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς έκρινε ότι αρμόδια για το εν λόγω θέμα είναι τα ποινικά δικαστήρια.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του ΣτΕ, με πρόεδρο την Μαίρη Σάρπ και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ευθύμιο Αντωνόπουλο, με την υπ΄ αριθμ. 582/2021 απόφασή της, ερμηνεύοντας το Σύνταγμα και την νομοθεσία, έκρινε ότι οι προσβαλλόμενες με την κρινόμενη αίτηση πράξεις και παράλειψη εκφεύγουν της δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάσχα - μετακινήσεις: τα έκτακτα μέτρα για να μπει φρένο… στη μαζική έξοδο

Lockdown: Ανοίγουν mall και κέντρα αισθητικής

Καιρός: έκτακτο δελτίο επιδείνωσης - έρχονται βροχές και καταιγίδες