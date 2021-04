Υγεία - Περιβάλλον

Self Test – υπουργείο Εργασίας: Οδηγίες για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους

Η απόφαση του υπουργείου Εργασίας που ορίζει την υποχρεωτική περίοδο για την υποβολή των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για self tests.

Έως τις 2 Μαΐου είναι η μεταβατική περίοδος για τα self test των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, ενώ, από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου, είναι υποχρεωτική η διενέργεια του test 24 ώρες, πριν από την προσέλευση του εργαζομένου στο χώρο εργασίας του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προς διευκόλυνση των εργαζομένων και των εργοδοτών, η μεταβατική περίοδος του άρθρου 8 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1588 Β'/18.4.2021) για την πρώτη εφαρμογή του υποχρεωτικού self test σε εργαζόμενους σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εργοδοτών στους οκτώ κλάδους που εμπίπτουν στην ανωτέρω ΚΥΑ (λιανεμπόριο, εστίαση, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, μεταφορές, υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, σχολές οδηγών) παρατείνεται έως τις 2 Μαΐου 2021.

Η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από τους εργαζόμενους έως 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας και η δήλωση του αποτελέσματος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», πριν από την προσέλευσή τους στον τόπο εργασίας, ξεκινά από τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021.

Ειδικά, για την εβδομάδα από τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 μέχρι την Κυριακή 2 Μαΐου 2021, οι εργαζόμενοι, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ, θα μπορούν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία δωρεάν δύο self test με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Τα δύο self test αντιστοιχούν στην κάλυψη της υποχρέωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου από τους εργαζόμενους για τις δύο προσεχείς εβδομάδες, (δηλαδή από 26.04.2021 έως 02.05.2021 και από 03.05.2021 έως 09.05.2021).

Κατά την εβδομάδα από 03.05.2021 έως 09.05.2021, οι εργαζόμενοι θα προμηθευτούν ένα ακόμα self test που θα αντιστοιχεί στην κάλυψη της υποχρέωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου από αυτούς για την εβδομάδα από 10.5.2021 μέχρι 16.05.2021.

Μέχρι και τις 2 Μαΐου 2021, τα κλιμάκια του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) κατά τους επιτόπιους ελέγχους που θα διενεργούν στο πλαίσιο του ελεγκτικού τους έργου θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση για την εφαρμογή της ΚΥΑ σε εργοδότες και εργαζόμενους.

Από τις 3 Μαΐου και εφεξής, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της ανωτέρω ΚΥΑ, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από αυτή κυρώσεις.