Νόρα Κατσέλη: οι εξελίξεις για την υγεία της

Τι αναφέρει η αδελφή της για την πορεία της υγείας της ηθοποιού, που εισήχθη εσπευσμένα σε ΜΕΘ

Θετικά φαίνεται πως εξελίσσεται η υγεία της Νόρας Κατσέλη, η οποία εισήχθη εκτάκτως στην Εντατική πριν από λίγα 24ώρα, λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση της στα social media η αδελφή της, Λούκα Κατσέλη, η Νόρα Κατσέλη ανέκτησε τις αισθήσεις της και έχει επικοινωνία με το περιβάλλον, με τους γιατρούς να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι.

«Καλά νέα για όλους εσάς που με αγωνία και αγάπη ρωτάτε για την πορεία της υγείας της Νόρας : Πριν λίγο ξύπνησε και μίλησε ! Αύριο θα έχουμε μια πληρέστερη εικόνα αλλά οι γιατροί είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι ... Ευχαριστώ θερμά για τις ευχές και τη συμπαράστασή σας ....» αναφέρει η Λούκα Κατσέλη στο Facebook.

