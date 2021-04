Κοινωνία

“Ξήλωναν” καταλύτες από αυτοκίνητα στη Δυτική Αττική (εικόνες)

“Γνώριμοι” των Αρχών οι δράστες. Πώς έπεσαν στα “χέρια” της Αστυνομίας.

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών, εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά κλοπές καταλυτών από αυτοκίνητα συγκεκριμένης μάρκας, σε περιοχές της δυτικής Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, στο Ίλιον, δύο Έλληνες μέλη της εγκληματικής ομάδας, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμα δύο Έλληνες συνεργοί τους.

Πιο αναλυτικά, οι συλληφθέντες, τη στιγμή που προσπαθούσαν να αφαιρέσουν καταλύτη αυτοκινήτου από την περιοχή των Αχαρνών, εντοπίστηκαν από τον ιδιοκτήτη του, σε βάρος του οποίου άσκησαν σωματική βία για να διαφύγουν. Άμεσα περιπολούντες αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης πραγματοποίησαν έρευνες και κατάφεραν να τους εντοπίσουν στο Ίλιον και να τους συλλάβουν.

Από την επακόλουθη προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών και τη συνδυαστική μελέτη και ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων, εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις κλοπών καταλυτών αυτοκινήτων σε Αχαρνές και Ελευσίνα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων (κατσαβίδια, φακοί, γάντια, καλέμι, πένσες, γρύλος κ.λπ.) και 2 τροχοί κοπής,

3 κινητά τηλέφωνα και tablet,

ανταλλακτικά από αυτοκίνητα (φανάρια, διακόπτες, γρίλιες κ.λπ.).

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και στο παρελθόν για ομοειδή αδικήματα, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

