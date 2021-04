Κοινωνία

“Σαφάρι” της Αστυνομίας για “κορονοπάρτι” σε Κυψέλη και Περιστέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες έλεγχοι οχημάτων, προσαγωγές και συλλήψεις στη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης.

(φωτογραφία αρχείου)

Το “μπλόκο” της Αστυνομίας στις υπαίθριες συγκεντρώσεις και τα κορονοπάρτι σε Κυψέλη και Περιστέρι, συνεχίστηκε το βράδυ της Πέμπτης. Ωστόσο, σάλο έχουν προκαλέσει οι εικόνες από κορονοπάρτι στην Ακαδημία Πλάτωνος, με περίπου 1.000 άτομα και αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ, στο πλαίσιο των ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού και αντιμετώπισης του φαινομένου συγχρωτισμού ατόμων σε δημόσιους χώρους, τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Πέμπτης, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, με συμμετοχή αστυνομικών από διάφορες Διευθύνσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, στην περιοχή του Περιστερίου και ειδικότερα στην οδό Βεάκη και στους πέριξ δρόμους, καθώς και στην Κυψέλη και ειδικότερα στην πλατεία Αγίου Γεωργίου και τους πέριξ δρόμους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο Περιστέρι:

Ελέγχθηκαν: 427 άτομα και 88 οχήματα.

427 άτομα και 88 οχήματα. Προσήχθησαν: 14 άτομα

14 άτομα Συνελήφθησαν: 6 άτομα για παράβαση του Κ.Ο.Κ και 1 άτομο για παράβαση του νόμου περί όπλων

6 άτομα για παράβαση του Κ.Ο.Κ και 1 άτομο για παράβαση του νόμου περί όπλων Βεβαιώθηκαν: 82 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ και 27 παραβάσεις των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

82 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ και 27 παραβάσεις των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού. Κατασχέθηκε: ένα μαχαίρι.

ένα μαχαίρι. Αφαιρέθηκαν: 18 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, 16 άδειες ικανότητας οδήγησης, 13 πινακίδες κυκλοφορίας

18 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, 16 άδειες ικανότητας οδήγησης, 13 πινακίδες κυκλοφορίας Ακινητοποιήθηκαν: 3 οχήματα

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην Κυψέλη:

Ελέγχθηκαν: 290 άτομα, 91 οχήματα και 12 καταστήματα

290 άτομα, 91 οχήματα και 12 καταστήματα Βεβαιώθηκαν: 156 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ, 24 παραβάσεις σε άτομα για παραβίαση των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού, 6 παραβάσεις σε καταστήματα για παραβίαση των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού

156 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ, 24 παραβάσεις σε άτομα για παραβίαση των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού, 6 παραβάσεις σε καταστήματα για παραβίαση των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού Αφαιρέθηκαν: 26 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, 14 άδειες ικανότητας οδήγησης, 11 ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας

26 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, 14 άδειες ικανότητας οδήγησης, 11 ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας Ακινητοποιήθηκαν: 23 οχήματα

Ειδήσεις σήμερα:

Πάσχα - μετακινήσεις: τα έκτακτα μέτρα για να μπει φρένο… στη μαζική έξοδο

Lockdown: Ανοίγουν mall και κέντρα αισθητικής

Καιρός: έκτακτο δελτίο επιδείνωσης - έρχονται βροχές και καταιγίδες