Κοινωνία

Δολοφονία στην Κυψέλη: Βασανιστικός ο θάνατος του ηλικιωμένου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλά κοινά στοιχεία διαπίστωσαν οι αστυνομικοί με το έγκλημα, προ ημερών στα Πατήσια. Πιθανολογείται πως οι δράστες ήταν οι ίδιοι.

Ο 74χρονος έμενε μόνος του, σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας, επί της Πατησίων. Ένοικοι παρακείμενων διαμερισμάτων, ανησύχησαν που δεν τον είχαν δει από το πρωί. Φοβήθηκαν μήπως είχε πάθει κάτι, κάποιοι ήξεραν ότι είχε και βηματοδότη. Έτσι αποφάσισαν να ειδοποιήσουν την Αστυνομία. Δυστυχώς όμως, ο άνθρωπος αυτός, όπως αποδείχτηκε, είχε δολοφονηθεί μέσα στο σπίτι του.

Η πόρτα του σπιτιού άνοιξε από κλειδαρά κι όσοι μπήκαν μέσα, αντίκρισαν τον άτυχο ηλικιωμένο νεκρό στο δωμάτιό του. Ίχνη παραβίασης δεν εντοπίστηκαν, ενώ το διαμέρισμα ήταν αναστατωμένο.

Το θύμα έφερε βαριά χτυπήματα στο κεφάλι και είχε εκτεταμένη αιμορραγία, όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής. Η νεκροτομή θα δείξει αν είχε υποστεί και στραγγαλισμό.

Οι Αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία για τη ζωή και το περιβάλλον του θύματος, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν στο δράστη ή τους δράστες.

Πριν από λίγες ημέρες, στα Πατήσια, είχε βρεθεί νεκρός ένας 90χρονος, ο οποίος βρέθηκε δεμένος και φιμωμένος. Η Αστυνομία εκτιμά πως τα δύο εγκλήματα έχουν πολλά κοινά στοιχεία και πιθανολογούν πως ενδεχομένως να πρόκειται για μέλη της ίδιας συμμορίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Νόρα Κατσέλη: οι εξελίξεις για την υγεία της

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων: χαμηλότοκα εγγυημένα επιχειρηματικά δάνεια

Πάσχα - μετακινήσεις: τα έκτακτα μέτρα για να μπει φρένο… στη μαζική έξοδο