“Η Φάρμα”: τι θα δούμε στα νέα επεισόδια

Ανατρεπτικές καταστάσεις, αστείες στιγμές, ένταση και εκνευρισμούς… από όλα έχουν τα βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου στον ΑΝΤ1.

Την 7η εβδομάδα στη «Φάρμα», οι παίκτες-αγρότες είχαν έντονες, αλλά και χαλαρές στιγμές, αστεία, γέλια, εκνευρισμούς, συμμαχίες και κόντρες.

Ο Σάκης Τανιμανίδης, πάντα παρών και έτοιμος για δράση, λειτούργησε γι’ άλλη μια φορά ως καταλύτης, έδωσε το σύνθημα για τις δύσκολες δοκιμασίες και διαχειρίστηκε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις μεγάλες και μικρές ανατροπές …

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Σε ποιον έχει στοιχίσει περισσότερο η αποχώρηση του ΜΙΧΑΛΗ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ;

Γιατί ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ θεωρεί τη στάση του ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ υποκριτική;

Γιατί ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ , σε περίπτωση που βγει ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ, θα διαλέξει τον ΝΤΟΥΠΗ για αντίπαλο;

, σε περίπτωση που βγει ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ, θα διαλέξει τον ΝΤΟΥΠΗ για αντίπαλο; Ποιον ή ποιαν επέλεξε για 1ο υποψήφιο ΑΡΧΗΓΟ ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ και ποιον ψήφισαν οι παίκτες για 2ο υποψήφιο ΑΡΧΗΓΟ;

Για ποιον έφτασε η στιγμή να γίνει επιτέλους ΑΡΧΗΓΟΣ; Θα τα καταφέρει στον ΑΓΩΝΑ ΑΡΧΗΓΙΑΣ;

Ποια είναι η θεωρία του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΤΡΑ για τον ποιον ψηφίζει το τηλεοπτικό κοινό ως τον ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΠΑΙΚΤΗ;

Γιατί ο ΤΑΣΟΣ ΞΙΑΡΧΟ κάνει παρατήρηση στον ΣΤΡΑΤΟ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ; Ποια είναι η αντίδραση του ΣΤΡΑΤΟΥ;

Πόσο ανατρεπτική είναι η επιλογή των νέων ΥΠΗΡΕΤΩΝ; Γιατί δημιουργεί αντιδράσεις; Γιατί ο ένας υπηρέτης από τους δύο δε δέχεται την αιτιολογία του ΑΡΧΗΓΟΥ για την επιλογή του;

Γιατί ξεσπάει η ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ; Ποιους θεωρεί ότι την στοχοποιούν, συνέχεια, και πιστεύουν ότι αυτά που κάνει δεν είναι ποτέ αρκετά;

συνέχεια, και πιστεύουν ότι αυτά που κάνει δεν είναι ποτέ αρκετά; Πώς θα αντιδράσουν οι ΑΓΡΟΤΕΣ στην ανακοίνωση του ΕΠΑΘΛΟΥ της νέας ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ; Επειδή θα αποκτήσουν παροχή ρεύματος, προσφορά της VOLTON, o ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ θα τους δώσει ένα ψυγείο, αν βεβαίως καταφέρουν να ολοκληρώσουν την εξαιρετικά δύσκολη ΑΠΟΣΤΟΛΗ: να φτιάξουν ένα αρδευτικό κανάλι για το μποστάνι.

Για ποιο λόγο θεωρεί ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ότι ο ΤΑΣΟΣ ΞΙΑΡΧΟ τον πρόσβαλε;

Ποιον θα επιλέξει ο ΑΡΧΗΓΟΣ για 1ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ;

Ποιος θα κερδίσει την ΑΣΥΛΙΑ και ποιον θα διαλέξει ο 1ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ για αντίπαλό του; Γιατί αυτή η επιλογή θα αποτελέσει μεγάλη έκπληξη για όλους;

Τι ανακοινώνει ο Σάκης στους ΑΓΡΟΤΕΣ και γιατί αυτή η ανακοίνωση θα ανατρέψει εκ νέου τις ισορροπίες;

Πώς θα αντιδράσουν οι ΑΓΡΟΤΕΣ στην ΕΙΣΟΔΟ της ΦΕΝΙΑΣ & ΕΛΕΝΑΣ ΤΣΙΚΙΤΙΚΟΥ;

Θα προλάβουν να ολοκληρώσουν την ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ή θα χάσουν το ΕΠΑΘΛΟ;

Ποιος ΑΓΡΟΤΗΣ έχει φτάσει στα όρια του και ποια απόφαση θα πάρει;

Ποιος θα αποχωρήσει από τη ΦΑΡΜΑ;

Ψήφισε τον αγαπημένο σου παίκτη

Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης; Ποιος σου έχει προκαλέσει περισσότερο το ενδιαφέρον;

Μπες στο παρακάτω link και δώσε την ψήφο σου: https://www.antenna.gr/farma/voting

Η ψηφοφορία δεν έχει σχέση με την αποχώρηση από το παιχνίδι, η οποία γίνεται μέσα από αγωνιστική διαδικασία.

«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη, κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00, στον ΑΝΤ1

