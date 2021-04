Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: “Μητέρα των μαχών” ο αγώνας ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο

Αναλυτικά η απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία, για το εργασιακό νομοσχέδιο.

Να καταργήσεις όλες τις «αντεργατικές ρυμίσεις της κυβέρνησης της ΝΔ» δεσμεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και υπογραμμίζει ότι θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής και πολιτικής μάχης για να μην περάσει και να ανατραπεί το «νομοθετικό έκτρωμα» του Κωστή Χατζηδάκη που «θα διαλύσει την εργασία και θα καταρρακώσει τους εργαζόμενους».

«Η κυβέρνηση της ΝΔ θα μας βρει αποφασιστικά απέναντι στη Βουλή, στους χώρους δουλειάς και στην κοινωνία, μαζί με την κοινωνική πλειοψηφία στο πλευρό των εργαζομένων για την υπεράσπιση του μόχθου και των δικαιωμάτων τους» σημειώνεται στην απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.



Αναλυτικά η απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ:

Τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα κατοχυρώθηκαν με μεγάλους αγώνες και θυσίες του εργατικού κινήματος. Εκφράζουν τις θεμελιώδεις αξίες της Ισότητας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και της Δημοκρατίας.Η εργασία αποτελεί πεδίο που αναδεικνύεται με σαφήνεια η διαχωριστική γραμμή με τον νεοφιλελευθερισμό και τη δεξιά πολιτική. Αποτελεί πεδίο μάχης ιδεών, πολιτικών και συμφερόντων ανάμεσα σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετους κόσμους και αντιλήψεις,πεδίο ταξικού αγώνα. Η προάσπιση της εργασίας και των εργατικών δικαιωμάτων αφορά την κοινωνική πλειοψηφία, τους εργαζομένους στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, και φυσικά τους νέους ανθρώπους και την προοπτική τους.

Η εργασία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως η πρωταρχική συνιστώσα ενός μοντέλου δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης. Η με κάθε τρόπο –ατομικό και συλλογικό- ενίσχυση των εργαζομένων και της διαπραγματευτικής τους δύναμης είναι αδιαπραγμάτευτη επιλογή επειδή αποτελεί την βασική προϋπόθεση για μια πραγματική αλλαγή υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας, αλλά και την βασική προϋπόθεση για τον οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό.Αποτελεί την προϋπόθεση για την αναδιανομή πλούτου και ισχύος υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας συνολικά.

Στις προκλήσεις της εποχής, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απαντά με την προώθηση ενός άλλου παραγωγικού μοντέλου που όχι μόνο θα αναγνωρίζει τον ρόλο της εργασίας αλλά θα την καθιστά κινητήριο μοχλό της ανάπτυξης. Σημείο εκκίνησης είναι η οικοδόμηση ενός σταθερού πλαισίου εργασιακών σχέσεων και η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης και του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζόμενων. Ο προσδιορισμός των μισθών, οι συλλογικές συμβάσεις και οι συνθήκες στην αγορά εργασίας είναι καθοριστικές για την ανακατανομή, εντός της παραγωγικής δραστηριότητας, του εισοδήματος ανάμεσα σε κέρδη και μισθούς υπέρ των μισθών. Όλοι πρέπει να μπορούν να ζήσουν από τη δουλειά τους και να σχεδιάζουν ένα καλύτερο μέλλον, όλοι έχουν δικαίωμα στην εργασία με αξιοπρεπείς όρους. Νέες ευέλικτες μορφές εργασίας όπως και ζήτημα της τηλεργασίας πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ρύθμισης προκειμένου να διασφαλίσουν ανθρώπινες εργασιακές συνθήκες με σεβασμό στα δικαιώματα και τις προσωπικές ελευθερίες των εργαζομένων.

Η ελαστική και φθηνή εργασία συνεχίζει να αποτελεί νεοφιλελεύθερη στρατηγική επιλογή που παραβλέπει την καταλυτική και αναντικατάστατη συμβολή των εργαζομένων στην παραγωγή του πλούτου και στην επίτευξη βιώσιμων στόχων ανάπτυξης. Η ευελιξία στην αγορά εργασίας αποδυναμώνει την διαπραγματευτική θέση του εργαζόμενου οδηγώντας σε στάσιμους μισθούς, εργασιακή ανασφάλεια και εκτίναξη των κοινωνικών ανισοτήτων. Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται ταχύτατα με κινητήρια δύναμη την γνώση, η εμμονή στην ανασφάλεια συνιστά συνταγή περιθωριοποίησης.

Το νομοσχέδιο που απεργάζεται η κυβέρνηση αποτελεί το τελειωτικό χτύπημα στον κόσμο της εργασίας, σε συνέχεια των αντεργατικών και αντικοινωνικών πολιτικών που εφαρμόζει από την επομένη των εκλογών, σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, μείωσης εισοδημάτων, επισφάλειας και ανεργίας.Συνιστά πρόκληση που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο εν μέσω πανδημίας, lockdown και περιοριστικών μέτρων, με την πλειονότητα των εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης και υποχρεωτική τηλεργασία, χωρίς τη δυνατότητα συλλογικής διαβούλευσης, δράσης και κινητοποίησης.

Αποτελεί πλήγμα στη Δημοκρατία, καθώς η κυβέρνηση το έχει συμπεριλάβει στις «μεταρρυθμίσεις» της πρότασης της για το Ταμείο Ανάκαμψης, αναγορεύοντας το σε προαπαιτούμενο για την εκταμίευση των πόρων του. Επιχειρεί κατ’αυτόν τον τρόπο να δεσμεύσει τη χώρα και τις μελλοντικές κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση της ΝΔ με δική της απόφαση καθιστά τις αντεργατικές της επιλογές σε νέου τύπου «μνημονιακές υποχρεώσεις».

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στήριξε τους εργαζομένους και το εισόδημα τους, ενίσχυσε τους ελέγχους στους χώρους εργασίας και αντέστρεψε την τάση απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων που είχε επιβληθεί την περίοδο των μνημονίων.

Ενισχύθηκε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, εντατικοποιήθηκαν και αυστηροποιήθηκαν οι έλεγχοι στους χώρους εργασίας. Θεσμοθετήθηκαν ειδικές διατάξεις για την καταπολέμηση της «μαύρης» και απλήρωτης υποδηλωμένης εργασίας. Μετά την έξοδο από τα μνημόνια επανέφερε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, αύξησε τον κατώτατο μισθό κατά 11% και κατάργησε τον υποκατώτατο. Επεκτάθηκαν πάνω από δεκαπέντε κλαδικές συμβάσεις που κάλυπταν τουλάχιστον διακόσιους είκοσι χιλιάδες εργαζόμενους και οδήγησαν σε αυξήσεις μισθών για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους.

Έλαβε μέτρα για την προστασία των εργολαβικών εργαζόμενων με το Ν. 4554/2018 που προέβλεπε την ευθύνη κάθε εταιρείας που υπογράφει μια σύμβαση έργου με τον εργολάβο ή υπεργολάβο, σε περίπτωση μη καταβολής των οφειλόμενων αποδοχών, των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τυχόν αποζημιώσεων απόλυσης στους εργαζομένους (νόμος συνευθύνης). Θέσπισε τον βάσιμο λόγο απόλυσης, όπως ισχύει σε όλη την Ευρώπη, έκανε στοχευμένες παρεμβάσεις σε ειδικούς κλάδους που η ελαστικοποίηση και η αυθαιρεσία ήταν κανόνας, όπως για τους εργαζόμενους στις ταχυμεταφορές και στις ταχυδιανομές, καθώς τους εργαζομένους στα κέντρα διαλογής των επιχειρήσεων ταχυμεταφοράς. Έλαβε μέτρα για την τήρηση των ωραρίων και την πληρωμή των υπερωριών, που οδήγησαν στη μείωση της λεγόμενης απλήρωτης εργασίας. Η πολιτική αυτή συνέβαλε στη μεγάλη μείωση της ανεργίας κατά 10% και, ταυτόχρονα μετά από δέκα χρόνια, υπήρξε αύξηση του μέσου μισθού το 2019 κατά 4,6%.

Η κυβέρνηση της ΝΔ αμέσως μετά τις εκλογές δρομολόγησε την επίθεση στους εργαζομένους και τα δικαιώματα τους. Υποβάθμισε το ΣΕΠΕ, κατάργησε τον βάσιμο λόγο απόλυσης, καθώς και τα μέτρα προστασίας των εργολαβικών εργαζομένων. Νομοθέτησε τη διάλυση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων με την πρόβλεψη εξαίρεσης από τις αρχές της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης επιχειρήσεων χωρίς ουσιαστικό λόγο, καθώς και την κατάργηση του δικαιώματος προσφυγής των εργαζομένων στη διαιτησία.

Όταν εκδηλώθηκε η πανδημία, η κυβέρνηση την αντιμετώπισε ως ευκαιρία αναδιάρθρωσης της οικονομίας, απορρύθμισης της αγοράς εργασίας και μείωσης των μισθών που είναι πάντοτε ο στόχος του κεφαλαίου. Δεν στήριξε την πραγματική οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επέλεξε την επιδότηση της ανεργίας αντί της στήριξης της εργασίας, και με τις πολιτικές της τροφοδότησε τον φαύλο κύκλο της ύφεσης, της μείωσης της ζήτησης, της ανεργίας, της φτώχειας και της ανασφάλειας.

Οδήγησε τους εργαζόμενους στην εκ περιτροπής εργασία και τη μείωση μισθού (ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ), στην αναστολή σύμβασης με επίδομα αναστολής 534 ευρώ ή στην ανεργία και έλαβε μια σειρά από «έκτακτα μέτρα» που παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα.

Θεσπισε απλήρωτες υπερωρίες για τους εργαζόμενους που τέθηκαν σε καραντίνα, μείωσε το Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα για τους εργαζόμενους σε αναστολή εργασίας με βάση υπολογισμού το επίδομα αναστολής και όχι τον μισθό τους, και δεν προέβλεψε ρύθμιση της τηλεργασίας, που λόγω πανδημίας κατέστη υποχρεωτική για το 50% των εργαζομένων, με συνέπεια να εφαρμόζεται χωρίς καθορισμένους κανόνες και ωράρια, χωρίς το δικαίωμα των εργαζομένων στην αποσύνδεση και καμία πρόβλεψη για τα έξοδα τους.

Στο σχέδιο Πισσαρίδη τα εργασιακά δικαιώματα αντιμετωπίζονται ως πρόβλημα και προβάλλεται ως αναγκαιότητα η ελαστικοποίηση και η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, καθώς και η διατήρηση του κατώτατου μισθού σε χαμηλά επίπεδα.

Στοχοποιείται το κοινωνικό κράτος, αντί να θεωρηθούν οι δαπάνες για την πρόνοια αναπτυξιακές και αναγκαιες, από κοινού με τη στήριξη των μισθών, για την ενίσχυση της ζήτησης σε περίοδο ύφεσης. Εξάλλου, ο κ.Μητσοτάκης, σε μια περίοδο δραματικής μείωσης των εισοδημάτων, έχει δηλώσει ότι η εργασία στην Ελλάδα είναι «ακριβή» και ότι χρειαζεται η περαιτέρω ελαστικοποίηση της.

Εν μέσω έξαρσης της πανδημίας, αύξησης της ανεργίας και γενικευμένης εργασιακής και κοινωνικής ανασφάλειας, η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει απτόητη την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και την επίθεση στους εργαζομένους και τα δικαιώματα τους.

Το «εργασιακό νομοσχέδιο» που ετοιμάζει ο κ.Χατζηδάκης στοχεύει στην πλήρη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, στη γενίκευση της ελαστικής και φθηνής εργασίας, στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας με ατομικές συμβάσεις με στόχο την κατάργηση του οκταώρου και την επιβολή δεκάωρης εργασίας χωρίς πρόσθετη αμοιβή με αντάλλαγμα άδειεςκαι ρεπό, την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας για χιλιάδες εργαζόμενου και τις ανεξέλεγκτες καταχρηστικές απολύσεις με κατάργηση της υποχρέωσης επαναπρόσληψης σε περίπτωση που κριθεί δικαστικά παράνομη η απόλυση εργαζομένου.

Πρόκειται για γενικευμένη επίθεση στην κοινωνική πλειοψηφία, σε όλους τους εργαζόμενους τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και τις Αυτοδιοίκησης. Θα πλήξει κάθε μορφή εργασίας και κατηγορία εργαζομένων, από τους βιομηχανικούς εργάτες, τους οικοδόμους και τους εργάτες γης μέχρι τους υπαλλήλους γραφείων, εμπορικών καταστημάτων και σούπερ μάρκετ, από τους εργολαβικούς εργαζομενούς, τους ταχυδιανομείς και ταχυμεταφορείς, τους εποχικούς και εργαζομένους σε άτυπες μορφές εργασίας και σε πλατφόρμες, μέχρι τους υγειονομικούς, τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζομένους στον τουρισμό, στον επισιτισμό και στον πολιτισμό.

Πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες, που σήμερα αποτελούν το 62% των ανέργων, με τη διάλυση των εργασιακών ωραρίων και την επιβολή επιπλέον ωρών εργασίας, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την διαχείριση των πολλαπλών τους ρόλων σε μια περίοδο κρίσης και αποδυνάμωσης του Κοινωνικού Κράτους.

Πλήττει τους νέους, καθώς τους καταδικάζει σε ένα μέλλον εργασιακής επισφάλειας, φθηνής και ελαστικής εργασίας, χωρίς συλλογική προστασία, δικαιώματα προοπτική.

Πλήττει τους ανέργους, καθώς με την επέκταση του ωραρίου και των υπερωριών και τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, λειτουργεί ως αντικίνητρο για νέες προσλήψεις από τις επιχειρήσεις, ενώ δημιουργεί και συνθήκες ανεξέλεγκτων απολύσεων και ανακύκλωσης φθηνής εργασίας.

Με τον δήθεν «εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας» και την προανεγγελθείσα ανατροπή του ν.1264/82 σχεδιάζεται η υπονόμευση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, η ποινικοποίηση και ουσιαστικά ακύρωση του δικαιώματος στην απεργία και κάθε έννοιας συλλογικής διαπραγμάτευσης και διεκδίκησης.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βιάζεται να βάλει σε λειτουργία τον ολετήρα της και στα εργασιακά δικαιώματα ξεχρεώνοντας τα γραμμάτια προς τον ΣΕΒ. Δεν αποτελούν όμως κεραυνό εν αιθρία όλα αυτά, αποτελούν το στρατηγικό σχέδιο της ΝΔ που προεκλογικά το έκρυψε πίσω από το σύνθημα "περισσότερες και καλύτερες δουλειές". Όλα αυτά που σχεδιάζει η κυβέρνηση είναι βγαλμένα από τις πιο νοσηρές απαιτήσεις του ΔΝΤ και των δανειστών τα χρόνια των μνημονίων. Απαιτήσεις που η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απέκρουσε με σκληρή διαπραγμάτευση. Η σημερινή κυβέρνηση τα φέρνει από την πίσω πόρτα - χωρίς κανείς να τα απαιτεί σήμερα, παρά μόνο το μεγάλο κεφάλαιο και η εγχώρια παρασιτική ελίτ - επιβεβαιώνοντας ότι το πρόγραμμά της παραμένει το μνημόνιο, το μνημόνιο Μητσοτάκη - Πισσαρίδη.

Απέναντι σε αυτήν την αντιμεταρρύθμιση, τη γενικευμένη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεσμεύεται για:

Την κατάργηση όλων των αντεργατικών ρυθμίσεων της κυβέρνησης της ΝΔ

Τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας σε στερεή βάση, με θεσμικές παρεμβάσεις ενίσχυσης των εργαζομένων, της διαπραγματευτικής τους δύναμης και των μισθών τους.

Ισχυρό σύστημα Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. Αποκατάσταση και διεύρυνση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με πλήρη επαναφορά και θεσμική κατοχύρωση των αρχών της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας.

Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 750 ευρώ και επαναφορά της δυνατότητας καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας

Επαναφορά του βάσιμου λόγου απόλυσης και αναθεώρηση του πλαισίου περί ομαδικών απολύσεων.

Τη μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας από το 40ωρο στο 35ωρο χωρίς μείωση μισθών, μετά από μελέτη επιπτώσεων ανά κλάδο και διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και με αντισταθμιστικά μέτρα μείωσης του κόστους εργασίας.

Την προστασία των εργαζομένων και την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Αναβάθμιση του ΣΕΠΕ σε αυτοτελή Γενική Γραμματεία με ενισχυμένο ρόλο και ενίσχυση σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Βελτίωση, ενίσχυση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την ταχεία διεκπεραίωση θεμάτων εργατικών διαφορών. Διεύρυνση του πλαισίου προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες μορφές εργασίας.

Τη στήριξη της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας με ίσα δικαιώματα όσον αφορά στους μισθούς και την εργασιακή τους εξέλιξη.

Την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, και σε κάθε χώρο ή περίσταση που σχετίζονται με την εργασία, με την θέσπιση κανόνων, την εφαρμογή μέτρων, τη διασφάλιση κατάλληλης ενημέρωσης σε συνεργασία με τις οργανώσεις των εργαζομένων, δομών στήριξης και ελεγκτικών μηχανισμών.

Την ενίσχυση της συνδικαλιστικής λειτουργίας και δράσης, της συμμετοχής των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους στο σχεδιασμό της διαδικασίας της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της δίκαιης μετάβασης με την περιφρούρηση της αυτονομίας και της αυτοτέλειας τους.

Σε σχέση με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνουν στην οικονομία και στην εργασία οι νέες τεχνολογίες και ο ψηφιακός μετασχηματισμός χρειάζεται να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις διαμορφώνοντας το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο ρυθμίσεων, κανόνων και ελέγχων εφαρμογής τους.

Ριζικές τομές για τους εργαζόμενους σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης (εργολαβικοί εργαζόμενοι, ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι,), ώστε να κατοχυρώνονται τόσο τα εργασιακά τους δικαιώματά όσο και η βασική αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Θέσπιση αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τις εργολαβίες με στόχο την κατάργηση της εικονικής εργολαβίας με θέσπιση σαφών όρων και προϋποθέσεων. Αναγνώριση των εργαζομένων σε πλατφόρμες ως μισθωτών, για τη στοιχειώδη κατοχύρωση τους στα θέματα ωραρίου, μισθού και προστασίας της υγείας και ασφάλειας.

Ρύθμιση της τηλεργασίας. Επιβάλλεται να διασφαλιστεί το θεσμικό πλαίσιο που τη ρυθμίζει ως μισθωτή εργασία από απόσταση με σεβασμό στις συμβάσεις εργασίας. Απαγόρευση μονομερούς μετατροπής της εργασίας σε τηλεργασία. Διασφάλιση ωραρίου εργασίας και δικαιώματος αποσύνδεσης. Ένταξη της τηλεργασίας στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Διασφάλιση προϋποθέσεων ελέγχου. Αποζημίωση εργαζομένων για το λειτουργικό κόστος που αναλαμβάνουν. Απαγόρευση χρήσης κάμερας, προστασία της προσωπικής ζωής και των ατομικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αντιμετώπιση της αποκοπής από το εργασιακό περιβάλλον, κατοχύρωση επικοινωνίας και ενημέρωσης των εργαζομένων και της συμμετοχής τους στη συνδικαλιστική δράση.

Η χώρα και η κοινωνία βρίσκονται σε σημείο καμπής. Κάθε μέρα ενισχύεται το κοινωνικό αίτημα της αλλαγής πολιτικής. Καθήκον του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία είναι να συναντηθεί και να συνομιλήσει πολιτικά με τις κοινωνικές δυνάμεις που δυσφορούν, διαμαρτύρονται και αντιστέκονται στις κυβερνητικές επιβολές και για να προστατευθούν δικαιώματα, και για να διαμορφωθούν οι συνθήκες μιας προοδευτικής διακυβέρνησης, ώστε ο τόπος να αποκτήσει ξανά προοπτική και να μπορεί να εγγυηθεί κυρίως στη νεολαία, που η κυβέρνηση έχει βάλει στο στόχαστρο και δημιουργεί υγειονομική ζώνη, απαγορεύσεις και αποκλεισμούς πολλών επιπέδων, το δικαίωμα στη μόρφωση, στη δουλειά και την αυτόνομη ζωή με αξιοπρέπεια.

Διαμορφώνεται σήμερα και ενισχύεται στην πράξη το υπόβαθρο μιας πλατειάς κοινωνικής συμμαχίας των εργαζομένων, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων, των επιστημόνων, των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, των νέων ανθρώπων, των αόρατων χιλιάδων εργαζομένων και των κοινωνικά αδύναμων που επιδιώκει μια προοδευτική προοπτική.

Τώρα είναι η στιγμή να αναπτυχθεί μια ευρεία κοινωνική συμμαχία στην κοινωνία, στους χώρους δουλειάς και στα κινήματα. Με τις προγραμματικές μας θέσεις και δράσεις αναδεικνύουμε την προοπτική ενός εναλλακτικού, εφικτού και αναγκαίου σήμερα δρόμου, εκφράζοντας μια προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής.

Εκατό τριάντα πέντε χρόνια, μετά την αιματοβαμμένη πρωτομαγιά των χιλιάδων εργατών που διαδήλωσαν στο Σικάγο το 1886, το σύνθημα τους «8ώρες δουλειά, 8ώρες ύπνο, 8 ώρες ξεκούραση» καθίσταται σήμερα δραματικά επίκαιρο. Ο εορτασμός φέτος της Εργατικής Πρωτομαγιάς στις 6 Μαϊου αποκτά ιδιαίτερη σημασία και θα δώσει ηχηρό αγωνιστικό και αποφασιστικό μήνυμα στα αντεργατικά και αντικοινωνικά κυβερνητικά σχέδια!

Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής και πολιτικής μάχης για να μην περάσει και να ανατραπεί αυτό το νομοθετικό έκτρωμα, που θα διαλύσει την εργασία και θα καταρρακώσει τους εργαζόμενους. Η κυβέρνηση της ΝΔ θα μας βρει αποφασιστικά απέναντι στη Βουλή, στους χώρους δουλειάς και στην κοινωνία, μαζί με την κοινωνική πλειοψηφία στο πλευρό των εργαζομένων για την υπεράσπιση του μόχθου και των δικαιωμάτων τους.

