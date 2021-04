Πολιτισμός

Μητσοτάκης σε βιβλιοπωλείο: Το μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε βιβλιοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας, όπου έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις νέες εκδόσεις.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το βιβλιοπωλείο “Free Thinking Zone” στο κέντρο της Αθήνας, όπου είδε τις νέες εκδόσεις και είχε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με ραδιοφωνικούς παραγωγούς του “Αθήνα 9,84”.

«Μολονότι η Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου έρχεται μία φορά τον χρόνο, κάθε βιβλίο που μας έχει συγκινήσει, μας έχει ταξιδέψει, μας έχει συντροφεύσει ή μας έχει διδάξει, θα είναι πάντοτε μέρος της ζωής μας», δήλωσε ο Πρωθυπουργός

«Το βιβλίο είναι και ψυχαγωγία, μόρφωση, παρέα, είναι πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Οι Έλληνες διαβάζουμε και πιστεύω ότι θα διαβάζουμε ακόμα περισσότερο. Διαβάζουμε ό,τι μας κάνει κέφι, αλλά διαβάζουμε!», συμπλήρωσε.

Στη διάρκεια της συζήτησης για τη ραδιοφωνική εκπομπή “Αθήνα, το Φελέκι σου”, η οποία θα μεταδοθεί το πρωί του Σαββάτου, ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε τα πρώτα του διαβάσματα στα σχολικά και φοιτητικά του χρόνια. Έκανε αναφορά στην Μπλάιτον, σε ποικίλα ιστορικά βιβλία, στον Τοκβίλ και τον Μαξ Βέμπερ.

Αποκάλυψε την αναγνωστική προτίμησή του στις πολιτικές βιογραφίες, από τον Λίνκολν έως τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ενώ μνημόνευσε βιβλία στοχαστών (Κάνεμαν, Χρηστάκης, Μιλάνοβιτς) αλλά και λογοτεχνών που διαβάζει αυτή την περίοδο (Ισιγκούρο, Μουρακάμι, Καραγάτση).

Εμφανίστηκε αισιόδοξος για το παρόν και το μέλλον του βιβλίου στην Ελλάδα, με αφορμή την κίνηση των Χριστουγέννων αλλά και την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 και την ταυτόχρονη έκδοση πολλών βιβλίων με αυτή τη θεματολογία.

Προανήγγειλε νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον χώρο του βιβλίου, το οποίο - όπως τόνισε - θα επισπευστεί.

Τέλος, πρότεινε σε όλους μας να έχουμε αναγνωστικές αναζητήσεις και υπενθυμίζει ότι «…διαβάζοντας ένα βιβλίο δεν είμαστε ποτέ μόνοι».

