Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Νέα έξαρση σε αρκετές περιοχές της χώρας, δείχνει η αύξηση του ιικού φορτίου. Που και πόσοι φορείς του νέου ιού εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Μεγαλώνει διαρκώς και σημαντικά ανά ημέρα ο αριθμός των ασθενών με κορονοϊό που αφήνουν την τελευταία τους πνοή και συνολικά στην χώρα, πλέον αγγίζουν πενταψήφιο αριθμό.

Αυξημένη παραμένει η πίεση στα νοσοκομεία από τις εκατοντάδες εισαγωγές κάθε ημέρα, ενώ σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα διατηρείται ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών.

Την Παρασκευή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2754 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 2.754 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 12 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική, το προηγούμενο 24ώρο εντοπίστηκαν 1355 νέα κρούσματα, τα περισσότερα εκ των οποίων στο κέντρο της Αθήνας, όπου παρατηρείται σε πολλές περιοχές συνωστισμός σε πλατείες.

Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 343 νέες μολύνσεις, ενώ στην Αχαΐα καταγράφηκαν 74 νέα κρούσματα. Σε πολλές περιοχές, κυρίως στην βόρεια Ελλάδα, στην Στερά, την Θεσσαλία και την Κρήτη καταγράφεται αυξημένος αριθμός νέων κρουσμάτων.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

