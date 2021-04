Αθλητικά

Euro 2020: Οριστικά εκτός Μπιλμπάο και Δουβλίνο

Ποιες πόλεις θα "φιλοξενήσουν" τους αγώνες, σύμφωνα με την UEFA

Τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανακοίνωσε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, η οποία συνεδρίασε σήμερα το πρωί.

Αρχικά, αποφάσισε πως το Δουβλίνο και το Μπιλμπάο θα τεθούν οριστικά, πλέον, εκτός διεξαγωγής της διοργάνωσης και οι αγώνες που επρόκειτο να φιλοξενήσουν θα διαμοιραστούν ως εξής:

Όλοι οι αγώνες που ήταν προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στο San Mames του Μπιλμπάο, τελικά θα λάβουν χώρα στο Estadio La Cartuja της Σεβίλλης.

Οι 3 αγώνες για τη φάση των ομίλων που, βάσει αρχικού πλάνου, θα λάμβαναν χώρα στο Aviva Stadium του Δουβλίνου, μετατέθηκαν για το Krestovsky Stadium της Αγίας Πετρούπολης, ενώ ο αγώνας για τη φάση των 16 μεταφέρθηκε στο στάδιο Wembley του Λονδίνου.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το Μόναχο, δεν υπάρχει, πλέον, κανένα ζήτημα αποκλεισμού του από τις διοργανώτριες πόλεις, καθώς οι βαυαρικές αρχές ενημέρωσαν τη UEFA πως είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την κάλυψη τουλάχιστον 14.500 θέσεων του Allianz Arena σε κάθε έναν από τους αγώνες που θα φιλοξενήσει.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ανέφερε: «Συνεργαζόμαστε άμεσα με τις ομοσπονδίες των διοργανωτριών χωρών και τις τοπικές τους αρχές, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ένα υγιές και ευχάριστο περιβάλλον κατά τη διάρκεια των αγώνων και είμαι ευγνώμων που είμαστε σε θέση να φιλοξενήσουμε θεατές σε όλα τα παιχνίδια, στο πλαίσιο μιας ποδοσφαιρικής γιορτής για όλη την ήπειρο».

