Παπαευαγγέλου: Διπλή μάσκα στις εκκλησίες - Self test πριν τις μαζώξεις του Πάσχα

Πόσα ειναι τα ενεργά κρούσματα σε όλη την χώρα και η πληρότητα στις ΜΕΘ. Τι είπε για το Πάσχα. Σε ποιούς πολίτες έκανε νέα έκκληση για να εμβολιαστούν.

Κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ελλάδα, η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου αφού ανέφερε τα σημερινά δεδομένα του ΕΟΔΥ για θανάτους, διασωληνωμένους και νέα κρούσματα, τόνισε ότι παρατηρείται την τελευταία εβδομάδα μια «σταθερή πορεία αποκλιμάκωσης του επιδημικού φορτίου, με μείωση κατά 10% των νέων κρουσμάτων»

Επεσήμανε ότι «ο συνολικός αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στην χώρα μειώθηκε και εκτιμάται σε 25.000 ασθενείς», ενώ προσέθεσε ότι «η μισή Ελλάδα βρίσκεται στο «βαθύ κόκκινο», και το επιδημιολογικό φορτίο είναι ακόμη επιβαρυμένο στην Αττική, στην Θεσσαλονίκη καθώς και στην κεντρική και στην δυτική Μακεδονία».

«Συνολικά νοσηλεύονται σε όλη την χώρα 5.300 ασθενείς με κορονοϊό, ενώ και στις ΜΕΘ φαίνεται μια σταθεροποίηση με τον αριθμό των ασθενών που αποσωληνώνονται να είναι μεγαλύτερος εκείνων που διασωληνώνονται σεημερήσια βάση», ενώ ανέφερε ότι κατά μέσο όρο στην χώρα η πληρότητα στις ΜΕΘ ανέρχεται σε 87%, ενώ στην Αττική το εν λόγω ποσοστό είναι 89%.

Τόνισε ακόμη ότι «ένας στους τρεις ασθενείς στις ΜΕΘ είναι άνω των 75 ετών και είναι λυπηρό να βλέπουμε εκεί ασθενείς που θα μπορούσαν να είχαν προστατευθεί. Μόλις το 65% των ατόμων άνω των 80 ετών, έχουν λάβει την πρώτη δόση ή κλείσει ραντεβού για να κάνουν το εμβόλιο. Κάνουμε έκκληση να προσέλθουν άμεσα για εμβολιασμό».

Η κ. Παπαευαγγέλου υπογράμμισε ότι τώρα που από μια περίοδο περιοριστικών μέτρων περνάμε σε νέα περίοδο, «ενώ όλοι νιώθουμε μια ανακούφιση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ μεγάλη διασπορά φορέων σε όλη την επικράτεια, με μεγάλο αριθμό ασθενών, ασυμπτωματικών και μη και για αυτό θα πρέπει να είμαστε απόλυτα προσεκτικοί».

«Η επιτροπή εισηγήθηκε αρνητικά για τις μετακινήσεις εκτός πόλεων για το Πάσχα, λόγω της μεγάλης ασυμμετρίας στην επιδημιολογική επιβάρυνση μεταξύ των πόλεων και των χωριών. Μια μαζική μετακίνηση θα σήμαινε αύξηση της διασποράς και νέα επιβάρυνση των νοσοκομείων σε όλη την χώρα», είπε η κ. Παπαευαγγέλου.

Διπλή μάσκα στις εκκλησίες

Όπως επεσήμανε, «Κατά τον εκκλησιασμό της Μεγάλης Εβδομάδας, πρέπει να τηρήσουμε τις αποστάσεις όσο και στον εξωτερικό χώρο. Παροτρύνουμε όλους τους πιστούς να κάνουν χρήση διπλής μάσκας, τόσο εντός όσο και εκτός ναού».

Σε ότι αφορά τις μαζώξεις για το Πάσχα, η κ. Παπαυεαγγέλου είπε ότι «η Επιτροπή παροτρύνει όλους να κάνουν νωρίτερα ένα αυτοδιαγνωστικό τεστ, καθώς η ενδοοικογενειακή μετάδοση είναι η πλέον διαδεδομένη και επικίνδυνη», ενώ σημείωσε ότι «θα πρέπει το πολύ άτομα από δύο οικογένειες και έως 12 τον αριθμό να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι, σε εξωτερικό χώρο».

