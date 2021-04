Τεχνολογία - Επιστήμη

Ινδική μετάλλαξη κορονοϊού - Πάτρα: η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι ειδικοί για το κρούσμα και τα συμπτώματα του ασθενούς.

Σε ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, αναφέρεται ότι εντοπίστηκε στην Ελλάδα το πρώτο κρούσμα της ινδικής μετάλλαξης κορονοϊού, η οποία διασπείρεται με μεγάλη ευκολία και ειναι χαρακτηριστικό ότι λόγω αυτής της μετάλλαξης η Ινδία κατέγραψε σήμερα παγκόσμιο ρεκόρ νέων κρουσμάτων:

«Στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανιχνεύθηκε στο ΙΙΒΕΑΑ θετικό δείγμα για τον ιό SARS-CoV-2 με το στέλεχος Β.1.617 το οποίο αποτελεί το επικρατές στέλεχος στην Ινδία.

Ανήκει σε άνδρα που ζει στην πόλη της Πάτρας, ο οποίος βρέθηκε θετικός σε έλεγχο PCR στις 22/3. Τα συμπτώματα εμφανίστηκαν στον ασθενή από τις 16/3. Η επιδημιολογική διερεύνηση δεν έδειξε ιστορικό ταξιδιού, ούτε επαφή με κάποιο γνωστό επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Το κρούσμα εμφάνισε συμπτώματα χαρακτηριστικά της νόσου χωρίς ανάγκη νοσηλείας. Τα κλινικά συμπτώματα έχουν αποδράμει πλήρως, έχει ολοκληρωθεί η απομόνωσή του και ο ΕΟΔΥ έχει ξεκινήσει την ιχνηλάτηση και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία μαζί του.

Το στέλεχος Β.1.617 χαρακτηρίζεται από μια σειρά μεταλλάξεων στο γονίδιο της ακίδας (Spike) του ιού, μεταξύ των οποίων το συνδυασμό E484Q και L452R. Ωστόσο το στέλεχος που ανιχνεύθηκε στη χώρα μας δεν φέρει τη μετάλλαξη Ε484Q, η οποία χαρακτηρίζεται ως μετάλλαξη διαφυγής του ανοσοποιητικού συστήματος.



Τα μέχρι στιγμής δεδομένα από τη φυλογενετική ανάλυση, υποδηλώνουν ότι το στέλεχος Β.1.617 που ανιχνεύθηκε χωρίς τη μετάλλαξη Ε484Q έχει προέλευση από τις Η.Π.Α. και συγκεκριμένα την πολιτεία της Καλιφόρνια».





Τι λέει ο Γκίκας Μαγιορκίνης

Κατά την ενημέρωση για την πορεία εξάπλωσης κορονοϊού στην Ελλάδα, ο Γκίκας Μαγιορκίνης επεσήμανε ότι «ακόμη κοιτάζουμε για να δούμε το αποτέλεσμα αυτών των μεταλλάξεων, σε ότι αφορά την μεταδοτικότητα και την παθογένεια. Ακολουθούνται όλες οι ενέργειες «στεγανοποίησης» και ιχνηλάτησης, ώστε αργότερα ένα αποδειχθεί οτιδήποτε άλλο να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες».

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαευαγγέλου: Διπλή μάσκα στις εκκλησίες - Self test πριν τις μαζώξεις του Πάσχα

Χανιά - Γηροκομείο: Εισαγγελική παρέμβαση για τους δεκάδες θανάτους

“High tech” κλοπές αυτοκινήτων στην Αττική (εικόνες)