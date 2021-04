Οικονομία

Σταμπουλίδης: Οι κανόνες, τα μέτρα και το ωράριο λειτουργίας σε mall και εστίαση

Διευκρινίσεις απο τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Τα μέτρα για τη λειτουργία των εμπορικών κέντρων και των καταστημάτων της εστίασης εξειδίκευσε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, στη σχετική ενημέρωση για τον κορονοϊό και την άρση του lockdown.

Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά κέντρα

Από το Σάββατο 24 Απριλίου ανοίγουν τα εμπορικά κέντρα (malls) και τα εκπτωτικά χωριά με τις μεθόδους click inside και click away.

Για τη μετάβαση σε αυτά, ισχύουν τα ίδια μέτρα που βρίσκονται σε εφαρμογή τώρα για το λιανεμπόριο. Δηλαδή θα είναι υποχρεωτική η αποστολή σχετικού SMS στο 13032 και θα υπάρχει όριο τριών ωρών για την ολοκλήρωση των αγορών.

Προτείνεται το εξής ωράριο λειτουργίας για τα malls και τα εκπτωτικά χωριά: από 7:00 π.μ. έως 8:30 μ.μ. τις καθημερινές, με εξαίρεση την Μ. Παρασκευή από 1:00 μ.μ. έως 7:00 μ.μ και το Μ. Σάββατο 7:00 π.μ έως 6:00 μ.μ.

Μέσα στα καταστήματα θα επιτρέπεται ένας πελάτης ανά 25 τ.μ. Μέσα στον ευρύτερο χώρο των εμπορικών κέντρων ή των εκπτωτικών χωριών επιτρέπεται ένας πελάτης πελάτης για κάθε 10 τ.μ. επιφάνειας κυρίως χώρου. Οι πελάτες θα πρέπει να έχουν απόσταση 2 μέτρων μεταξύ τους κατά την αναμονή τους στα ταμεία.

Οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες σε malls και εκπτωτικά χωριά υποχρεούνται να κάνουν self test μία φορά την εβδομάδα.

Τέλος, αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένων take away και delivery) εντός των εμπορικών κέντρων και εκπτωτικών χωριών.

Έτσι θα λειτουργήσει η εστίαση

Η πολυαναμενόμενη επαναλειτουργία της εστίασης θα γίνει τη Δευτέρα του Πάσχα 3 Μαϊου και μόνο στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων.

Επιτρέπεται η παρουσία καθήμενων μόνο πελατών και μέχρι έξι άτομα ανά τραπέζι. Πάνω στα τραπεζάκια πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό

Πελάτες και προσωπικό θα πρέπει να φορούν μάσκα κατά τον χρόνο αναμονής. Επίσης, υπάρχει ισχυρή σύσταση για τους καθήμενους πελάτες στα τραπέζια ή στο μπαρ.

Επιτρέπεται η χρήση του μπαρ από τους πελάτες: α) με την τοποθέτηση δύο (2) σκαμπό μαζί και β) απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό.

Τα καταστήματα της εστίασης θα παραμένουν κλειστά από τις 23:00 έως τις 05:00 το πρωί της επόμενης.

Οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες στην εστίαση πρέπει να κάνουν self test δύο φορές την εβδομάδα. Το κόστος ενός εξ αυτών βαρύνει το κράτος και του δεύτερου την επιχείρηση.

Αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης



