Γαλλία: Τρομοκρατική επίθεση με μαχαίρι

Ο τζιχαντιστής, που μαχαίρωσε στον λαιμό μία γυναίκα, έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών.

Ο άνδρας που μαχαίρωσε και σκότωσε μια διοικητική υπάλληλο της Αστυνομίας στην είσοδο ενός αστυνομικού τμήματος στο Ραμπουγιέ, κοντά στο Παρίσι, φώναζε “o Αλλάχ είναι μεγάλος” τη στιγμή της επίθεσης, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και μια αστυνομική πηγή.

Την έρευνα της υπόθεσης έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική εισαγγελία. Ο επικεφαλής της, Ζαν-Φρανσουά Ρισάρ, που έσπευσε επί τόπου, είπε ότι η υπηρεσία του ανέλαβε την έρευνα κυρίως λόγω του τρόπου που έδρασε ο Τυνήσιος δράστης, του γεγονότος ότι το θύμα ήταν αστυνομικός «αλλά και επίσης λόγω των όσων είπε ο δράστης κατά τη διάπραξη» του φόνου.

Σύμφωνα με μια πηγή της εισαγγελίας, ο Τυνήσιος είχε κάνει μια “αναγνωριστική” έρευνα της περιοχής προτού να επιτεθεί στην αστυνομικό.

«Η Γαλλία έχασε μια από τις καθημερινές ηρωίδες της, σε μια βαρβαρική πράξη αστείρευτης δειλίας», είπε ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας Ζαν Καστέξ.

Η γυναίκα μαχαιρώθηκε στον λαιμό, ανέφεραν δύο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας. Ο δράστης πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από αστυνομικούς. Μια τρίτη πηγή είπε ότι ο άνδρας αυτός ήταν νόμιμος μετανάστης στη Γαλλία και δεν ήταν γνωστός μέχρι σήμερα στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Η σημερινή επίθεση σημειώθηκε έξι μήνες αφότου ένας έφηβος τσετσενικής καταγωγής αποκεφάλισε έναν καθηγητή στο Κονφλάν, στα προάστια του Παρισιού, επειδή φέρεται να έδειξε στους μαθητές του σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ, σε ένα μάθημα για την ελευθερία της έκφρασης.

