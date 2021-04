Κοινωνία

“Μαφία των Βαλκανίων”: τα πλοκάμια και οι φόνοι στην Ελλάδα

Η σύγκρουση της "μαφίας των Βαλκανίων" έχει φτάσει μέχρι τη χώρα μας, με τις διπλές δολοφονίες στη Βάρη και την Κέρκυρα το 2020.



Της Κέλλυς Χεινοπώρου





Η σύλληψη την περασμένη Τετάρτη –μετά από μια γιγαντιαία αστυνομική επιχείρηση- του φερόμενου αρχινονού της οργάνωσης Κάβατς στο Μαυροβούνιο, Σλόμπονταν Κασελάν, καθώς και 14 ακόμη μελών της, ήταν ένα ισχυρό πλήγμα ενάντια στην μαφία των Βαλκανίων . Μια σύλληψη που αγγίζει και τη χώρα μας.



Ήταν το 2014 όταν η εξαφάνιση ενός φορτίου 200 κιλών κοκαίνης στη Βαλένθια της Ισπανίας, είχε ως αποτέλεσμα την διάσπαση της φημισμένης μαφίας του Κότορ, πανίσχυρης ομάδας που ήλεγχε το εμπόριο κοκαίνςη σε Βαλκάνια και Ευρώπη.

Το καρτέλ του Μαυροβουνίου , χωρίστηκε στα δυό: στην συμμορία Κάβατς και στην μαφιόζικη φατρία Σκαλιάρι, μεταξύ των οποίων ξεκίνησε μια άγρια βεντέτα με περισσότερα από 30 συμβόλαια θανάτου τα εκτελέστηκαν σε Αυστρία, Σεβρία , Ιταλία αλλά και στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν άρχισε το αλληλοξεκλήρισμα, η χώρα μας για τα μέλη των αντίπαλων μαφιόζικων φατριών έγινε ασφαλές καταφύγιο για να κρυφτούν…



"Δεν υπήρχαν διασυνδέσεις της ομάδας ασφαλείας και πληροφοριών της ΕΛΑΣ με την Σερβίας, το Μαυροβούνιο κτλ έτσι αυτό το κενό ήταν εύκολο να το εκμεταλλευτούν οι εγκληματίες. Θεωρούν την Ελλάδα ένα ασφαλές καταφύγιο καθότι εδώ δεν είναι αναγνωρίσιμοι, εδώ υπάρχει μεγάλη κοινότητα και από μικτούς γάμους Ελληνίδων με Σέρβους", τονίζει ο Σπύρος Σιδέρης, διευθυντής “Independent Balkan News Agency”



Η Έλενα Γιοβάνοβιτς είναι πολυβραβευμένη δημοσιογράφος του Μαυροβουνίου , η οποία παρά τις επιθέσεις και τις απειλές σε βάρος της δεν φοβάται να ερευνά το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα της.

Όπως εξηγεί στον ΑΝΤ1 η κάθοδος των Μαυροβούνιων μαφιόζων στην Ελλάδα για να κρυφτούν, είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 4 συμβόλαια θανάτου σε βάρος μελών της συμμορίας Σκαλιάρι να εκτελεστούν στην χώρα μας.

Τον Ιανουάριο του 2020 σε ταβέρνα στη Βάρη, δυο Μαυροβούνιου εκτελούνται μπροστά στα παιδιά τους. Πέφτει νεκρός ο Ιγκόρ Ντέντοβιτς ο οποίος ήταν στα ηνία της συμμορίας Σκαλιάρι: "Η δολοφονία στην Αθήνα ήταν ένα μεγάλο χτύπημα για την συμμορία Σκαλιάρι. Ο Ίγκορ Ντέντοβιτς κρυβόταν επί 4 χρόνια. Είναι απίστευτο ότι τον δολοφόνησαν μέσα στο εστιατόριο, αν οι δολοφόνοι δεν είχαν "κατάσκοπο" μέσα στην ίδια την συμμορία Σκαλιάρι", επισημαίνει η Γιοβάνοβιτς.



Τον ίδιο χρόνο, τον Ιούλιο του 2020 δυο ακόμη μέλη της συμμορίας Σκαλιάρι δολοφονούνται στην Κέρκυρα. Ο Άλαν Κόζαρ και ο Νταμίρ Χάτζιτς εντοπίζονται νεκροί με 30 σφαίρες μέσα στο αυτοκίνητό τους , στο πάρκινγκ της βίλας που είχαν νοικιάσει και κρύβονταν στο Χαλικούνα της Κέρκυρας

