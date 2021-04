Κοινωνία

Νέα Σμύρνη - Σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών: Η μαρτυρία μητέρας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει η επίθεση που δέχθηκαν οι τρεις μαθήτριες λίγα μέτρα από το σχολείο. Συνελήφθη ο δράστης από μοτοσικλετιστές της Αστυνομίας.

Της Τζένης Κρουσταλλακίδου

Πέμπτη μεσημέρι και τρεις μαθήτριες του 7ου Λυκείου Νέας Σμύρνης, με άδεια του καθηγητή, έχουν βγει έξω από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, προκειμένου να πάρουν νερό από το περίπτερο.

Ένας άγνωστος τις πλησιάζει από πίσω και τους επιτίθεται. Η μητέρα ενός εκ των τριών κοριτσιών, μιλά στον ΑΝΤ1: «Εκείνος έπεσε με φόρα, τρέχοντας, κατά επάνω τους, από πίσω, δεν τον είδαν. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι είναι κάποιος άγνωστος, είχε αρπάξει ήδη την μία από τη μέση και από τα μπούτια και από τα πόδια και την τράβαγε και επειδή το κορίτσι αντιστάθηκε, την πέταξε πάνω σε έναν φράχτη. Στο καπάκι αρπάζει τις άλλες δύο μαθήτριες απ’ τα χέρια και τους φώναζε “ελάτε να σας πάω βόλτα, κοριτσάκια”. Τα κορίτσια φώναζαν, προσπαθούσαν να αντισταθούν. Εκείνος, μετά την επίθεση, έκατσε σε ένα παγκάκι και γελούσε.»

Οι τρεις μαθήτριες ενημέρωσαν για την παρενόχληση τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος κάλεσε αμέσως την Αστυνομία. Τις επόμενες ώρες, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν τον δράστη.

«Στα 10-15 λεπτά είχαν έρθει και πήραν τις πρώτες καταθέσεις από τα κορίτσια. Με τις περιγραφές κατάλαβαν ποιος είναι και τον τράβηξαν φωτογραφία (τα παιδιά) και έτσι μπόρεσαν και βοήθησαν τα παιδιά και την Αστυνομία για να τον αναγνωρίσουν», λέει η μητέρα του 17χρονου κοριτσιού.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως είχε συλληφθεί ξανά για σεξουαλικές επιθέσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά - Γηροκομείο: Εισαγγελική παρέμβαση για τους δεκάδες θανάτους

Νόρα Κατσέλη: οι εξελίξεις για την υγεία της

Μητσοτάκης σε βιβλιοπωλείο: Το μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου (εικόνες)