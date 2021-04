Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro 2020”: Καρπετόπουλος – Λιώρης για την πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι είπαν οι δύο παρουσιαστές με τον Νίκο Χατζηνικολάου, για τους καλεσμένους των πρώτων εκπομπών και τις πολλές εκπλήξεις.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησαν οι Αντώνης Καρπετόπουλος και Γιώργος Λιώρης, λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της εκπομπής «Ο δρόμος προς το Euro 2020», το Σάββατο στον ΑΝΤ1.

«Η εκπομπή έχει το 2020 στον τίτλο της ενώ είμαστε στο 2021, αλλά αυτό έγινε καθαρά διότι κρατήσαμε τον παλιό τίτλο», είπε ο Αντώνης Καρπετόπουλος, σημειώνοντας ότι «εμείς θα προσπαθήσουμε να θυμίσουμε που σταματήσουμε σε ότι αφορά το ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων, για αυτό πρώτος καλεσμένος μας θα είναι ο Θεόδωρος Θεοδωρίδης, ο οικοδεσπότης του Euro, ο οποίος είναι ωραίος τύπος και έτσι στο δεύτερο μέρος θα είναι καλεσμένη μας η Κατερίνα Στικούδη».

Αμέσως μετά ο Αντώνης Καρπετόπουλος αναφέρθηκε στα ματς της πρώτης ημέρας της διοργάνωσης, η οποία θα μεταδοθεί για πρώτη φορά από ιδιωτικό κανάλι στην Ελλάδα, από τον ΑΝΤ1, λέγοντας ότι οι ποδοσφαιρόφιλοι θα απολαύσουν μπάλα, αλλά μέχρι τότε η εκπομπή δεν θα έχει πολύ «ποδοσφαιρίλα».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιώρης ανέφερε, σε ότι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ότι «αφού λείπει η Ελλάδα που έχει κάνει την μεγαλύτερη έκπληξη ποτέ είναι δύσκολο να γίνουν εκπλήξεις», δεχόμενος ωστόσο ότι «Πάντα υπάρχει χώρος για εκπλήξεις, ιδίως στον χρόνο και το πρόγραμμα με το οποίο οι ποδοσφαιριστές «βγάζουν» την χρονιά, οπότε μένει να δούμε ποιες εκπλήξεις θα γίνουν».

Κατέληξε λέγοντας «Εμείς πάντως στην εκπομπή θα έχουμε πολλά δώρα και πολλές εκπλήξεις, όπως η συνέντευξη που θα πάρουν, ο ένας από τον άλλον, ο Αντώνης Νικοπολίδης και ο Γιώργος Καραγκούνης».

