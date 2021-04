Υγεία - Περιβάλλον

EMA - Εμβόλια Pfizer και Moderna: “Πράσινο φως” για αύξηση της παραγωγής στην ΕΕ

Το εργοστάσιο της Pfizer επισκέφθηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1, στις Βρυξέλλες.

Την αύξηση της παραγωγής εμβολίων της Pfizer και Moderna στην ΕΕ ενέκρινε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ).



Συγκεκριμένα, η επιτροπή για τα ανθρώπινα φάρμακα του ΕΜΑ (CHMP) ενέκρινε δύο σημαντικές συστάσεις που θα αυξήσουν την παραγωγική ικανότητα και την προμήθεια εμβολίων κατά του covid19 στην ΕΕ.



Σε ό,τι αφορά το εμβόλιο της BioNTech/ Pfizer ο ΕΜΑ ενέκρινε την αύξηση του μεγέθους των παρτίδων και αύξηση της σχετικής διαδικασίας στο χώρο παρασκευής εμβολίων της Pfizer στο Puurs του Βελγίου. Με βάση την επισκόπηση των δεδομένων που υπέβαλε η BioNTech Manufacturing GmbH, εγκρίθηκε η αίτηση για αύξηση του μεγέθους παρτίδας του τελικού προϊόντος που κατασκευάστηκε στην τοποθεσία Puurs. Ο EMA επιβεβαιώνει ότι η παραγωγική μονάδα στο Puurs του Βελγίου έχει τη δυνατότητα σταθερής παραγωγής υψηλής ποιότητας εμβολίων και αποφασίζει να επιτρέψει στην Pfizer / BioNTech να αυξήσει τη διαδικασία παραγωγής.



Σε ό,τι αφορά το εμβόλιο της Moderna, ο ΕΜΑ συνέστησε την έγκριση μιας νέας γραμμής πλήρωσης στον τόπο κατασκευής τελικών προϊόντων της Moderna για την ΕΕ στο Rovi της Ισπανίας. Η νέα σειρά θα επιτρέψει αύξηση των δραστηριοτήτων πλήρωσης τελικού προϊόντος, ώστε να συγχρονιστεί με τη διαδικασία αύξησης της δραστικής ουσίας στον ιστότοπο παρασκευής δραστικών ουσιών (Lonza, Visp) που εγκρίθηκε τον περασμένο μήνα.



Ο EMA στην ανακοίνωσή του τονίζει ότι βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με όλους τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας των εμβολίων COVID-19 καθώς επιδιώκουν να επεκτείνουν την παραγωγική τους ικανότητα για την προμήθεια εμβολίων στην ΕΕ. Ο Οργανισμός παρέχει καθοδήγηση και συμβουλές σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την υποστήριξη και την επιτάχυνση των αιτήσεων για προσθήκη νέων παραγωγικών μονάδων ή αύξηση της ικανότητας των υπαρχόντων μονάδων για την παραγωγή εμβολίων COVID-19 υψηλής ποιότητας.

Στο εργοστάσιο της Pfizer η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Την εκτίμηση ότι ως τον Ιούλιο θα υπάρχουν αρκετά εμβόλια στην ΕΕ για τον εμβολιασμό του 70% του ενήλικου πληθυσμού, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από το εργοστάσιο της Pfizer στην πόλη Πουρς του Βελγίου, το οποίο επισκέφθηκε σήμερα μαζί με τον Βέλγο πρωθυπουργό, Αλεξάντερ ντε Κρου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pfizer, Αλβέρτο Μπούρλα και την συνιδρύτρια της Biontech, Oζλέμ Τουρέτσι.

«Στην αρχή της εκστρατείας εμβολιασμού δυσκολευτήκαμε, αλλά χάρη στο μεγάλο χαρτοφυλάκιο εμβολίων και στους σταθερούς και αξιόπιστους προμηθευτές καταφέραμε να το αλλάξουμε αυτό», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με την ίδια, το πιο σημαντικό εμβόλιο που περιλαμβάνεται στις εκστρατείας εμβολιασμού στην Ευρώπη, κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Πουρς, χάρη στο «ευέλικτο περιβάλλον» που προσφέρει το Βέλγιο.

Από την πλευρά του ο Αλβέρτος Μπουρλά ανέφερε ότι οι 3.000 εργαζόμενοι του εργοστασίου στην Πουρς έχουν κάνει θαύματα. Η παραγωγική μονάδα της Pfizer στην Πουρς έχει γίνει «η καρδιά της απάντησης στον covid19» πρόσθεσε ο επικεφαλής της εταιρείας, σημειώνοντας ότι η εταιρεία έχει συμφωνήσει με την Κομισιόν να παραδώσει 600 εκατ. δόσεις εμβολίου το 2021.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε ότι η ΕΕ διαπραγματεύεται νέο συμβόλαιο με την Pfizer/Biontech που θα εξασφαλίσει 1,8 δις δόσεις εμβολίων το 2021 και 2023, τα οποία θα περιλαμβάνουν προστασία κατά των μεγαλλάξεων.

«Το εργοστάσιο στην Πουρς ήταν το πρώτο που παρήγαγε σε μεγάλη κλίμακα εμβόλια τεχνολογίας mRNA στην ΕΕ», τόνισε η Πρόεδρος της Κομισιόν

