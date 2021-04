Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα” - Κορονοϊός: η προστασία το Πάσχα, οι θρομβώσεις και τα εμβόλια

”Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν στη σωματική, στην ψυχική, αλλά και στην πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 24 Απριλίου, στις 10:30, μαθαίνουμε για την ψυχολογία των κορονοπάρτι και για τους λόγους που οι νέοι άνδρες είναι πιο επιρρεπείς σε αυτά. Ποιες είναι οι επιστημονικές οδηγίες για να κρατήσουμε μακριά τον sars-cov-2 τις ημέρες του Πάσχα και τι μπορούμε να κάνουμε για την ψύξη στον αυχένα;

Την Κυριακή 25 Απριλίου, στις 10:30, αναλύουμε τα νέα ερευνητικά δεδομένα για τις θρομβώσεις και τα εμβόλια. Τι λένε διεθνείς υγειονομικοί φορείς και ποια είναι τα ανησυχητικά συμπτώματα; Γιατί πρέπει να εντάξουμε τη βρώμη στην καθημερινή μας διατροφή και ποιοι κίνδυνοι παραμονεύουν στο πασχαλινό τραπέζι για τα ζωάκια μας;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 10:30, στον ΑΝΤ1!

