“Γειτονιές στο πιάτο”: ο Δημήτρης Σκαρμούτσος γυρίζει στο Κολωνάκι

Ο σεφ περιπλανιέται σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά, ενώ μας δείχνει και δύο συνταγές.

Το Σάββατο 24 Απριλίου στις 14:30, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επανέρχεται στο Κολωνάκι όπου χτυπάει η καρδιά της πόλης.

Εκεί που το Κολωνάκι ενώνεται με τα Εξάρχεια δεν έχει ούτε ένα χρόνο που λειτουργεί το «Kobra» του πασίγνωστου σεφ Άνταμ Κοντοβά. Μαζί του ο Δημήτρης συζητάει περί δημιουργικής σύγχρονης ελληνικής κουζίνας.

Στη συνέχεια ο Δημήτρης πάει για πίτσα σε μια από τις αγαπημένες του τρατορίες, την «Trattoria Capanna».

Τελευταία στάση… για γλυκό. Αλλά όχι ένα οποιοδήποτε γλυκό, αλλά αυτό με την υπογραφή του Στέλιου Παρλιάρου. Το «Sweet Alchemy» δεν είναι ένα απλό ζαχαροπλαστείο, είναι ένα κομμάτι από την προσωπικότητα του Στέλιου.

Ο Δημήτρης στην κουζίνα του φτιάχνει δύο λαχταριστές, δημιουργικές συνταγές: μια σαλάτα ρεβίθια με καπνιστή πέστροφα και λαχανικά και σπαγγέτι με σωτέ κοτόπουλο, πέστο βασιλικού και ρόκα.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:30!

