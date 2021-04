Κοινωνία

Πάσχα: Τα μέτρα για Εκκλησίες, πασχαλινό τραπέζι και μετακινήσεις

Τι ισχύει με μετακινήσεις. Πώς θα λειτουργούν Εκκλησίες. Τα πρόστιμα στους παραβάτες. Αναλυτικά τα μέτρα για το Πάσχα.

Τα μέτρα που θα ισχύσουν ενόψει των εορτών του Πάσχα εξειδίκευσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, στη διάρκεια της απογευματινής ενημέρωσης τηη Παρασκευής για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα.

Συγκεκριμένα, για τις επόμενες ημέρες ισχύουν τα εξής:

Την Μεγάλη Εβδομάδα έως και την ημέρα του Πάσχα, ο περιορισμός της κυκλοφορίας ξεκινά στις 10 το βράδυ, ενώ από τη Δευτέρα του Πάσχα 3 Μαΐου ο περιορισμός αρχίζει στις 11 το βράδυ.

Όσον αφορά τη λειτουργία των Εκκλησιών:

-Για τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, θα συνεχίσει να ισχύει η μέχρι σήμερα αναλογία του ενός ατόμου ανά 25m2 με τα υγειονομικά μέτρα, που ήδη ισχύουν (επαρκής αερισμός των χώρων, τήρηση αποστάσεων και κανόνων υγιεινής, αντισηψία χεριών, υποχρεωτική χρήση μάσκας). Επίσης, στους εξωτερικούς χώρους των ναών η αναλογία αυτή διαμορφώνεται σε ένα άτομο ανά 10m2, και πάντα με την τήρηση των κανόνων υγιεινής.

-Για τους πιστούς είναι υποχρεωτική η χρήση διπλής μάσκας τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους, ενώ για τους ιερείς, νεωκόρους, ιεροψάλτες και το λοιπό προσωπικό, που θα βρίσκεται εντός του ναού, είναι υποχρεωτική η διενέργεια τεστ.

- Σχετικά με τις ακολουθίες της Μεγάλης Παρασκευής σημειώνεται ότι α) η περιφορά του Επιταφίου θα γίνει μόνο στον προαύλιο χώρο των ναών, χωρίς να ακολουθεί πομπή πιστών, ενώ β) το προσκύνημα του Επιταφίου θα γίνει εκτός του ναού, και πάντα με την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων (όπως τήρηση αποστάσεων, υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας και τους λοιπούς περιορισμούς.

Ακόμη, την Κυριακή του Πάσχα, υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης δύο οικογενειών έως 9 άτομα, ενώ εάν πρόκειται για υπαίθριο χώρο 2 ευρύτερες οικογένειες έως 12 άτομα.

Παράλληλα, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, συστήνεται η διενέργεια προηγούμενου οικιακού αυτοδιαγνωστικού τεστ σε όσους συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις αυτές.

Όσον αφορά τις υπερτοπικές μετακινήσεις, απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας μέχρι τις 10 Μαΐου. Στην περίπτωση της Αττικής η μετακίνηση δεν επιτρέπεται εκτός των ορίων της Περιφέρειας και από ή προς την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Η μετακίνηση μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις και μόνο:

-Μεταίνηση από και προς την εργασία, με τον τρόπο που προβλεπόταν. Σημειώνεται ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα προς πιστοποίηση της μετακίνησης για λόγους εργασίας προσδιορίζουν το χρόνο έναρξης και λήξης της μετακίνησης και διασταυρώνονται από τις αρχές ελέγχου με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου αλλά και στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη. Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνεται ότι στην υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα ο λόγος της μετακίνησης (π.χ. προγραμματισμένο ραντεβού σε συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία), ενώ ο συνολικός χρόνος της μετακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες.

-Μετακίνηση για λόγους υγείας αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση μετακίνησης προς δημόσια δομή υγείας, η οποία σε περίπτωση ελέγχου πρέπει να πιστοποιείται από σχετικό έγγραφο της ίδιας της δομής.

-Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.

-Μετάβαση σε κηδεία. Στην περίπτωση αυτή ο μετακινούμενος σε περίπτωση ελέγχου καλείται να επιδείξει -πέρα της σχετικής βεβαίωσης ή SMS με κωδικό 5- τα ακόλουθα δύο έγγραφα: α) ληξιαρχική πράξη θανάτου και, β) άδεια ταφής.

-Μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων. Σε αυτή την περίπτωση, ο μετακινούμενος γονέας υποχρεούται σε περίπτωση ελέγχου να επιδεικνύει α) αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, σε περίπτωση διαζυγίου ή β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, σε περίπτωση διάστασης, καθώς και στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατοικία του τέκνου.

Ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι δεν επιτρέπεται η συνδυαστική χρήση βεβαίωσης μετακίνησης για λόγους εργασίας και Ε1 για εφάπαξ μετάβαση σε μόνιμη κατοικία. Δηλαδή, δεν μπορεί ο επαγγελματίας να χρησιμοποιήσει την ιδιότητά του για να μεταβεί στο χωριό ή εκτός περιφερειακής ενότητας και να επιστρέψει στον τόπο μόνιμης κατοικίας του, επιδεικνύοντας το Ε1.

Επομένως, μέχρι τις 10 Μαΐου η μετακίνηση μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εργασίας, λόγους υγείας, εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας, μετάβαση σε κηδεία και μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων.

Ακόμη, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι η μετακίνηση εκτός Περιφερειακής Ενότητας για τη συγκομιδή αγροτικών προϊόντων δεν επιτρέπεται από ιδιώτες με επίδειξη Ε9 για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι από τη Δευτέρα 3 Μαΐου επαναλειτουργούν και οι χώροι εστίασης (εστιατόρια και καφετέριες), με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και με υποχρεωτικό self-test δύο φορές την εβδομάδα.

Ακόμη, όσον αφορά τον Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, κατά την οποία εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) εντάσσονται από σήμερα το πρωί: η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και ο Δήμος Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Επιπλέον, στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) από το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) κατεβαίνουν και εντάσσονται, με ομόφωνη γνώμη της Επιτροπής οι ακόλουθες περιοχές: Η Χίος, οι Δήμοι Ιωαννίνων, Κόνιτσας και Βόρειων Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ο Δήμος Ερέτριας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, ο Δήμος Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, ο Δήμος Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και ο Δήμος Ρόδου.

Οι κυρώσεις

1. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου 1, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων ευρώ.

2. Ειδικώς στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ.

