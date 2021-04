Υγεία - Περιβάλλον

Λινού για ινδική μετάλλαξη κορονοϊού: μας προβληματίζει η εύκολη μετάδοση της

Τι λέει η Καθ. του ΕΚΠΑ για το Πάσχα και το τραπέζι με φίλους και συγγενείς. Τι αναφέρει για το ακαταδίωκτο των επιστημόνων, που προκάλεσε σάλο.

Τον προβληματισμό των επιστημόνων για την ινδική μετάλλαξη του κορονοϊού, το πρώτο κρούσμα της οποίας στην Ελλάδα ανακοινώθηκε την Παρασκευή, εξέφρασε μιλώντας στον ΑΝΤ1 η Αθηνά Λινού.

Η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Prolepsis, επεσήμανε ότι ακόμη δεν είναι γνωστές οι συνέπειες της ινδικής μετάλλαξης, η οποία φέρεται πάντως να έχει εύκολη μετάδοση και όπως σημείωσε η κ. Λινού «θέλουμε να δούμε έαν η κατάσταση που βιώνει η Ινδία (σημ: με εκατοντάδες χιλιάδες νέα κρούσματα καθημερινά) οφείλεται στην μετάλλαξη αυτή του ιού».

Ανέφερε ακόμη ότι φαίνεται να προκύπτει ότι η παραλλαγή αυτή του κορονοϊού είναι ανθεκτική και εξουδετερώνει αντισώματα που αναπτύσσονται με τα εμβόλια για τον κορονοϊό, λέγοντας ότι «μπορεί το εμβόλιο να “πιάνει” εν μέρει την ινδική μετάλλαξη, δηλαδή μπορεί τα εμβόλια να δίνουν ανοσία στο 60% αντί στο 90%»

Για το Πάσχα και το ακαταδίωκτο

Σε ότι αφορά τις συνάξεις γύρω από το πασχαλινό τραπέζι, η κ. Λινού είπε ότι «εδώ και εβδομάδες έχω ταχθεί υπέρ του Πάσχα με μέτρα και περιορισμούς καθώς και της παρουσίας μας σε εξωτερικούς χώρους. Θα πρέπει να φάμε έξω από το σπίτι και μέσα στο σπίτι να μπαίνουμε μόνο για να πάρουμε πράγματα».

Για την τροπολογία για το ακαταδίωκτο των επιστημόνων που μετέχουν στις Επιτροπές για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, επεσήμανε ότι «Παντού στον κόσμο υπάρχει η προστασία της γνώμης των επιστημόνων. Δεν μπορεί να υπάρχει καταδίωξη για έναν επιστήμονα που εργάζεται -συχνά και αφιλοκερδώς- για να προστατεύσει τον κόσμο».

Επεσήμανε ωστόσο ότι «οι γιατροί, στην έκφραση γνώμης, ακόμη και όταν ανακοινώνουμε τα ευρήματα μιας έρευνας, θα πρέπει να γνωστοποιούμε τυχόν “σχέσεις” της μελέτης με συμφέροντα, πχ. μέσω της χρηματοδότησης μιας έρευνας». Μάλιστα, επ΄ αυτού ανέφερε ότι έγκυρο επιστημονικό περιοδικό απέσυρε μελέτη που δημοσίευσε, καθώς στους χορηγούς της μελέτης ήταν εταιρεία που σχετίζεται με το αντικείμενο που μελέτησαν οι επιστήμονες, χωρίς πάντως από το περιοδικό να αμφισβητηθούν τα ευρήματα της μελέτης, αλλά εξηγώντας ότι η απόσυρση έγινε για λόγους ηθικής τάξεως.





