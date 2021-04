Οικονομία

Lockdown: Ανοικτά από σήμερα εμπορικά κέντρα και κέντρα αισθητικής

Σηκώνουν ρολά εμπορικά κέντρα, εκπτωτικά χωριά και κέντρα αισθητικής. Πώς θα λειτουργούν. Το ωράριο της Μεγάλης Εβδομάδας.

Από σήμερα σηκώνουν ρολά τα εμπορικά κέντρα και τα εκπτωτικά χωριά, σε όλη την επικράτεια ενώ με τη διαδικασία καθορισμού ραντεβού για αγορά εντός καταστήματος (click inside) θα ξεκινήσουν και πάλι να λειτουργούν και οι εμπορικές επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κοζάνης.

Επίσης, σήμερα στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου επαναλειτουργούν και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αισθητικής.

Οι κανόνες για εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά

Οι κανόνες για εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά, με τις μεθόδους click inside και click away έχουν ως εξής:

- Για την μετάβαση σε εμπορικό κατάστημα είναι υποχρεωτική η αποστολή SMS στο 13032 «Μετακίνηση σε εν λειτουργία εμπορικό κατάστημα με όριο τριών ωρών» ή με την συμπλήρωση του εντύπου-βεβαίωσης κίνησης ή με την συμπλήρωση χειρόγραφης βεβαίωσης κίνησης καθώς και το αποδεικτικό καθορισμού του ραντεβού από την επιχείρηση.

- Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο 13032, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και έγκρισης της μετακίνησης του.

- Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:30 μ.μ. τις καθημερινές, με εξαίρεση την Μ. Παρασκευή από 1:00 μ.μ. έως 7:00 μ.μ και το Μ. Σάββατο 7:00 π.μ έως 6:00 μ.μ

- Υποχρεωτική η πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού τεστ (self test) μία (1) φορά την εβδομάδα για εργαζόμενους και επιχειρηματίες.

- Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εντός των καταστημάτων: ένας (1) πελάτης για κάθε 25 τ.μ..

- Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των κοινόχρηστων χώρων των εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών, ορίζεται ως εξής: ένας πελάτης για κάθε 10 τ.μ. επιφάνειας κυρίως χώρου και τα οριζόμενα στο σημείο 25 της παρ. 1Β της ΚΥΑ Β' 1441/10.04.21.

- Απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών κατά τον χρόνο αναμονής στα ταμεία.

- Αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένων take away και delivery) εντός των εμπορικών κέντρων και εκπτωτικών χωριών.

Κέντρα αισθητικής

Οι κανόνες για τα κέντρα αισθητικής είναι οι εξής:

- Υποχρεωτική η πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού τεστ (self test) δύο φορές την εβδομάδα για εργαζόμενους και επιχειρηματίες (το κόστος του ενός εξ αυτών βαρύνει το κράτος).

- Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας: 2 μέτρα.

- Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.

- Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη της λειτουργίας τους, να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

- Υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό και τους πελάτες.

- Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:30 μ.μ. τις καθημερινές, με εξαίρεση την Μ. Παρασκευή από 1:00 μ.μ. έως 7:00 μ.μ και το Μ. Σάββατο 7:00 π.μ έως 6:00 μ.μ

- Έως 100 τετραγωνικά μέτρα επιτρέπονται μέχρι 4 άτομα και από 100 τ.μ. και πάνω επιτρέπεται 1 άτομο ανά 25 τ.μ.

Σημειώνεται ότι ο πληθυσμός των πελατών είναι ενιαίος, ανεξαρτήτως επιπέδων ορόφων και δεν συμπεριλαμβάνει τους εργαζόμενους.

