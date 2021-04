Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα για την στήριξη στις επιχειρήσεις

Τι είπε ο Αν. Υπ. Ανάπτυξης για την αρωγή σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που στενάζουν από το lockdown. Τι ανέφερε για την εστίαση και τα μέτρα ενίσχυσης.

«Δεν ανοίγουμε πλήρως την αγορά. Ο κάθε βηματισμός γίνεται με μεγάλη προσοχή. Ο ιός είναι εδώ, πολλοί συμπολίτες μας είναι διασωληνωμένοι», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναφέροντας ότι «από σήμερα ανοίγουν mall και εκπτωτικά χωριά και από τις 3 Μαΐου ανοίγει η εστίαση, με self test και μόνο με καθήμενους σε εξωτερικούς χώρους και με περιορισμούς».

Όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης, «Ο χώρος της εστίασης έχει υποστεί μεγάλη ζημία. Υπάρχει και η στήριξη για τις πάγιες δαπάνες και η χρηματοδότηση για την επανεκκίνηση, μέσα στον Μάιο θα υπάρξουν οι χρηματοδοτήσεις. Ανοίγοντας η πλατφόρμα για το 7% (του τζίρου) της επιδότησης στην εστίαση, θα γνωρίζει ο κάθε επαγγελματίας πόσα χρήματα θα πάρει και θα μπορεί να ρυθμίσει την κατάσταση του».

«Ξέρουμε ότι πολλά καταστήματα δεν θα ανοίξουν, διότι δεν έχουν όλα τα καταστήματα εστίασης εξωτερικούς χώρους. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει στήριξη και σε επιχειρήσεις και σε εργαζόμενους. Δεν είχαμε απολύσεις το 2020 και αυτό είναι σημαντικό. Θα μου πείτε ότι υπήρχαν τα μέτρα στήριξης με τις αναστολές συμβάσεων. Θα σας απαντήσω ότι συνεχίζουν να υπάρχουν όπως πολλά άλλα προγράμματα στήριξης, όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή και η μείωση ενοικίων».

«Θα στηρίξουμε την εστίαση, αλλά χρήματα δεν υπάρχουν στα λεφτόδεντρα», είπε ο κ. Παπαθανάσης, αναφερόμενος στην σημασία για την παροχή ρευστότητας απο τις διεθνείς αγορές μέσω δανεισμού΄και της αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο S&P.

Σε ότι αφορά τις μετακινήσεις το Πάσχα, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι «οι επιστήμονες έχουν δώσει τις γνωμοδοτήσεις τους και η Πολιτεία έχει πάρει τις αποφάσεις. Πολλές περιοχές είναι ακόμη επιβαρυμένες. Κυρίως οι νεαρότερες ηλικίες είναι ασυμπτωματικοί ασθενείς κορονοϊού, δεν θέλουμε να έχουμε νέα διασπορά».

Για τις σωρευμένες οφειλές των επιχειρήσεων από φορολογικές - ασφαλιστικές εισφορές και υποχρεώσεις προς τράπεζες και ιδιώτες, που σύμφωνα με εκτιμήσεις ανέρχονται σε πάνω από 20 δις ευρώ, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι δεκάδες δις ευρώ έχουν δοθεί σε μέτρα στήριξης τόσο το 2020 όσο και φέτος, λέγοντας ότι η ενίσχυση θα συνεχιστεί και δεν απέκλεισε να υπάρχουν και άλλες αποφάσεις, πχ. για την διευθέτηση οφειλών παράλληλα με τις τρέχουσες υποχρεώσεις σε πολλές δόσεις, πέραν των 120.

