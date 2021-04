Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός: Ανοίγουν τα ραντεβού για τους 50-54 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα των ραντεβού της ηλικιακής ομάδας 50-54 ετών. Επεκτείνεται το ωράριο των εμβολιαστικών κέντρων.

Ανοίγει σήμερα, Σάββατο 24 Απριλίου, η πλατφόρμα των ραντεβού για εμβολιασμό κατά της covid-19 για την ηλικιακή ομάδα 50-54 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα εμβολιάζονται πολίτες άνω των 55 ετών, πολίτες με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης.Οι διαδικασίες εμβολιασμού επιταχύνονται και δημιουργείται και δεύτερο σύστημα που αφορά νεότερες ηλικιακές ομάδες, ώστε να επιτευχθεί το τείχος ανοσίας εντός του καλοκαιριού. Έτσι από 27 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για να κλείσουν ραντεβού για εμβολιασμό τα άτομα της ηλικιακής ομάδας 30-39 ετών . Για όποιον δηλώσει, θα μπορέσει την επομένη μέρα να εμβολιαστεί με το εμβόλιο της AstraZeneca. Θα ακολουθήσει το άνοιγμα της πλατφόρμας για τα άτομα των ηλικιακών ομάδων 40-44 και 45-49 ετών.

Η Επιχείρηση «Ελευθερία» συνεχίζεται και στα νησιά, στα οποία ακολουθείται ένας διαφορετικός ρυθμός σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα, κυρίως για επιχειρησιακούς λόγους εφοδιαστικής αλυσίδας, μεταφοράς του εμβολίου και διενέργειας των εμβολιασμών. Ολοκληρώνονται οι εμβολιασμοί στα νησιά με κάτω από 1.000 κατοίκους και σύντομα θα επιταχυνθεί ο ρυθμός εμβολιασμών και στα μεγαλύτερα νησιά. Στόχος είναι, ανάλογα και με την διαθεσιμότητα των εμβολίων, το Μάιο να φτάσουμε μέχρι και τα 2,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Τον Ιούνιο να φτάσουμε μέχρι τα 4 εκατομμύρια εμβολιασμούς.

Ανάπτυξη εμβολιαστικών κέντρων

Τον Μάιο θα αναπτυχθούν 1.471 εμβολιαστικά κέντρα, αριθμός που θα αυξηθεί καθώς θα προστεθούν δυνάμεις και από τον ιδιωτικό τομέα, πολυϊατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές και θεραπευτήρια. Για την υλοποίηση του εθνικού προγράμματος εμβολιασμών κατά της covid-19 τα εμβολιαστικά κέντρα που λειτουργούν εντός των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, των δημόσιων δομών ΠΦΥ και των Τοπικών Ομάδων Υγείας, καθώς και των εμβολιαστικών κέντρων υψηλής δυναμικότητας, δύνανται να λειτουργούν επτά ημέρες την εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένων και ημερών αργίας), με ωράριο από τις 7:00 π.μ. έως 24:00, σε δύο βάρδιες.

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα για την στήριξη στις επιχειρήσεις

Πάσχα: Τα μέτρα για Εκκλησίες, πασχαλινό τραπέζι και μετακινήσεις

Λινού για ινδική μετάλλαξη κορονοϊού: μας προβληματίζει η εύκολη μετάδοση της