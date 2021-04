Πολιτισμός

Πάσχα - Γαβριήλ στον ΑΝΤ1: να μην αγανακτεί όποιος δεν μπορεί να έρθει στην εκκλησία

Τι είπε ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας για τις Λειτουργίες της Μ. Εβδομάδας και του Πάσχα, με μέτρα και περιορισμούς.

«Η Ανάσταση του Λαζάρου που γιορτάζουμε σήμερα είναι η προτύπωση της Ανάστασης του Ιησού που θα ζήσουμε σε λίγες ημέρες, η Ανάσταση του Λαζάρου έγινε για να μας προετοιμάσει», ανέφερε στον ΑΝΤ1, αναφορικά με το νόημα της ημέρας, ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Γαβριήλ.

Αναφορικά με τα μέτρα που θα ισχύσουν τις επόμενες ημέρες στους ναούς, ο Ιεράρχης είπε ότι «φέτος το Πάσχα θα είναι καλύτερο από το περσινό, θα υπάρχει μεγαλύτερη προσβασιμότητα στους ναούς και αυτό το μέτρο στο οποίο έχει καταλήξει η Εκκλησία και η Πολιτεία δίνει ευχέρεια σε περισσότερους ανθρώπους να παρακολουθήσουν τις Λειτουργίες».

Απευθυνόμενος σε όσους από οποιοδήποτε λόγο, σχετιζόμενο με την πανδημία ή μη, δεν θα μεταβούν στις εκκλησίες, ο Σεβασμιότατος είπε «δεν πρέπει να αισθάνεστε τύψεις ή κάποια ενοχή επειδή δεν θα έρθετε στην Εκκλησία, εμείς προσευχόμαστε για όλους. Να μην έχετε αυτήν την θλίψη και την στενοχώρια, καταλαβαίνουμε οι άνθρωποι, δεν θα καταλάβει ο Θεός; Μην μας πιάνει απογοήτευση ή αγανάκτηση που δεν μπορούμε να πάμε στην Εκκλησία».

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας ευχαρίστησε τον ΑΝΤ1 και τον Πρόεδρο του Θοδωρή Κυριακού για την μετάδοση των Χαιρετισμών και των Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας, λέγοντας ότι ήταν για πολλούς πιστούς μια μεγάλη ανακούφιση να μπορούν έτσι να συμμετέχουν στις λειτουργίες.

Τέλος, επεσήμανε ότι «την Ανάσταση που θα ζήσουμε την Κυριακή, την έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ από αυτήν την μεγάλη κρίση. Έχουμε ανάγκη αυτήν την ανάταση».

