Κόσμος

Πέθανε ο πατέρας του Ερσίν Τατάρ

Έφυγε από την ζωή ο Ρουστέμ Τατάρ. Η σχέση του με Μακάριο και ο διορισμός στη θέση του. Συλλυπητήρια Αναστασιάδη.

Σε ηλικία 90 ετών έφυγε από την ζωή ο πατέρας του κατοχικού ηγέτη Ερσίν Τατάρ, Ρουστέμ Τατάρ.

Ευρέως γνωστός στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, ο πατέρας του ηγέτη του ψευδοκράτους, υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, που μετέπειτα μετονομάστηκε σε Ελεγκτική Υπηρεσία.

Παρέμεινε στη συγκεκριμένη θέση μέχρι το 1963, ενώ είχε στενές σχέσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο.

Συλλυπητήρια Αναστασιάδη

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας Ερσίν Τατάρ είχε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, εκφράζοντας στον κ. Τατάρ τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του πατέρα του.

Οπως αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο κ. Τατάρ συμφώνησαν να έχουν συνάντηση στη Γενεύη στο περιθώριο της άτυπης διάσκεψης για την Κύπρο, πέραν των επίσημων συναντήσεων που έχουν προγραμματιστεί από τα Ηνωμένα Έθνη.