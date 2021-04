Πολιτική

Μητσοτάκης για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων: Η Ελλάδα δεν λησμονεί

Η επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Αρμένικη Εθνική Επιτροπή Ελλάδος για 106η επέτειο μνήμης Γενοκτονίας Αρμενίων

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει, σε επιστολή του προς την Αρμένικη Εθνική Επιτροπή Ελλάδος, ότι η χώρα μας «δεν λησμονεί, επίσης, ότι στις αρχές του 20ού αιώνα Έλληνες και Αρμένιοι έζησαν κοινές μαρτυρικές στιγμές, μέσα από το δράμα των Ποντίων και των Μικρασιατών» χαρακτηρίζοντας την Γενοκτονία των Αρμενίων «ένα έγκλημα μαζικό και συστηματικό, που, μάλιστα, οργανώθηκε όταν τα βλέμματα του πλανήτη ήταν στραμμένα στα λασπωμένα χαρακώματα του Α ? Παγκοσμίου Πολέμου», με αφορμή τη σημερινή Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Στην ίδια επιστολή ο πρωθυπουργός επισημαίνει «τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης», καθώς όπως σημείωσε «η λήθη ανοίγει «Κερκόπορτες» για να ξανασυμβούν γεγονότα τα οποία κηλίδωσαν την ανθρώπινη ιστορία. Η εγρήγορσή μας, συνεπώς, πρέπει να είναι μόνιμη»

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή του πρωθυπουργού, Κυριακου Μητσοτακη:

«Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι,

Η «Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων» αποτελεί μια επέτειο ανέκαθεν ξεχωριστή για τους λαούς της Ελλάδας και της Αρμενίας, που συνδέονται με δεσμούς αιώνων. Αλλά και με φιλία που έχει σφυρηλατηθεί σε συνθήκες δύσκολες. Εκατόν έξι χρόνια από το έγκλημα του 1915, η ανθρωπότητα δεν ξεχνά το ξεκλήρισμα ενός λαού. Ένα έγκλημα μαζικό και συστηματικό, που, μάλιστα, οργανώθηκε όταν τα β λέμματα του πλανήτη ήταν στραμμένα στα λασπωμένα χαρακώματα του Α ? Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα, λοιπόν, όπως και κάθε 24η Απριλίου, τιμούμε τη μνήμη των αθώων θυμάτων, δηλώνοντας την πίστη μας στο σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Γιατί μόνο η ειρηνική συνύπαρξη οδηγεί μπροστά τους λαούς, μετατρέποντας τη διαφορετικότητά τους σε αμοιβαίο πλούτο.

Στο πέρασμα του χρόνου, Ελλάδα και Καύκασος βάδισαν μαζί στη μυθολογία και την Ιστορία, στον πολιτισμό και τις παραδόσεις. Γι' αυτό κι η χώρα μας δεν θα μπορούσε παρά να σταθεί στο πλευρό των πληγέντων της Αρμενίας στην τελευταία δοκιμασία της. Ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Και σήμερα, στηρίζει την εμπέδωση της ασφάλειας στην περιοχή, με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Για μια λύση, που θα σέβεται τα δικαιώματα του τοπικού πληθυσμού, μακριά από μια νέα, άδικη αιματοχυσία. Η Ελλάδα δεν λησμονεί, επίσης, ότι στις αρχές του 20ού αιώνα Έλληνες και Αρμένιοι έζησαν κοινές μαρτυρικές στιγμές, μέσα από το δράμα των Ποντίων και των Μικρασιατών. Γι' αυτό και, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες για την ίδια, η πατρίδα μας ήταν από τις πρώτες που περιέθαλψαν διωκόμενους Αρμενίους και αναγνώρισαν την Γενοκτονία του λαού τους. Αυτή την ιστορική συμπόρευση στη διάρκεια των αιώνων συνεχίζουν, σήμερα, οι δύο κοινότητες στις δύο χώρες. Δύο σταθερές γέφυρες ανάμεσά τους, που μετέχουν γόνιμα στην οικονομική και την κοινωνική ζωή των δύο κρατών, ανανεώνοντας την μακραίωνη φιλία τους. Κλείνω, επαναλαμβάνοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, καθώς η λήθη ανοίγει «Κερκόπορτες» για να ξανασυμβούν γεγονότα τα οποία κηλίδωσαν την ανθρώπινη ιστορία. Η εγρήγορσή μας, συνεπώς, πρέπει να είναι μόνιμη. Και τα λόγια μας να συνοδεύουν πράξεις που αποτρέπουν τις διακρίσεις, το μίσος και τη βία. Εκατόν έξι χρόνια μετά, λοιπόν, θυμόμαστε, αφυπνιζόμαστε και συνεργαζόμαστε!».

Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων: 106 χρόνια από το έγκλημα του 1915, η ανθρωπότητα δεν ξεχνά το ξεκλήρισμα ενός λαού. Ένα έγκλημα μαζικό και συστηματικό, που, μάλιστα, οργανώθηκε όταν τα βλέμματα του πλανήτη ήταν στραμμένα στα λασπωμένα χαρακώματα του Α' ΠΠ. pic.twitter.com/6cB1gqQvL6 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 24, 2021

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας αναφέρει ότι «H Γενοκτονία των Αρμενίων αποτελεί μία από τις πιο ειδεχθείς σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας, ζωντανή στη μνήμη των Ελλήνων που συνδέονται με τον αρμενικό λαό με δεσμούς αιώνων. Οφείλουμε να διατηρούμε ζωντανή την ιστορική μνήμη, όχι για να αναπαράγουμε το μίσος, αλλά αντιθέτως για να αντιτασσόμαστε σε λογικές μίσους & βίας, για να προωθήσουμε την ειρήνη και τις σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού στη γειτονιά μας, ώστε τέτοιες φρικαλεότητες να μην επαναληφθούν».

H Γενοκτονία των Αρμενίων αποτελεί μία από τις πιο ειδεχθείς σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας, ζωντανή στη μνήμη των Ελλήνων που συνδέονται με τον αρμενικό λαό με δεσμούς αιώνων. #ArmenianGenocide — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) April 24, 2021

Σε μήνυμα του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρει «Σαν σήμερα το 1915 τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης να «εκκαθαρίσει» το αρμενικό έθνος από την επιφάνεια της γης. Μαζί φυσικά με τους γηγενείς Έλληνες του Πόντου, της Ιωνίας, της ανατολικής Θράκης, της Κωνσταντινουπόλεως, της Κύπρου, της Ίμβρου και της Τενέδου. Ο ηρωισμός και το πάθος του αρμενικού λαού, μας εμπνέει. Η «Επιχείρηση Νέμεσις», θα αποτελεί για πάντα το μνημείο αυτοθυσίας και αγώνα για την δικαίωση των θυμάτων και την πραγματική, παραδειγματική τιμωρία των δολοφόνων. Η διαχρονική προσφορά επιφανών προσώπων της αρμένικης διασποράς που έθεσαν τους εαυτούς τους και τις περιουσίες τους στην υπηρεσία της μάχης για την αναγνώριση της γενοκτονίας, θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για κάθε Έλληνα, μέχρι και την δική μας δικαίωση. Που δεν είναι άλλη από την παγκόσμια αναγνώριση της διαχρονικής γενοκτονίας του Ελληνισμού από τους τούρκους και την ουσιαστική δικαίωση μέσω επανορθώσεων και επιστροφή περιουσιών. Αδέλφια μας Αρμένιοι, μαζί θα φυλάξουμε και πάλι τις Θερμοπύλες της ανθρωπότητας, απέναντι στους βαρβάρους. Δεν ξεχνώ».

«Η διατήρηση ζωντανής της Μνήμης και η διεύρυνση της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων είναι το ελάχιστο χρέος ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ποτέ ξανά! (φωτογραφία από την επίσκεψή μου στο Ερεβάν στις 16/10/20)», αναφέρει σε ανάρτηση του ο Νίκος Δένδιας.

Η διατήρηση ζωντανής της Μνήμης και η διεύρυνση της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων είναι το ελάχιστο χρέος ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ποτέ ξανά! (φωτογραφία από την επίσκεψή μου στο Ερεβάν στις 16/10/20) #ArmenianGenocide #NeverForget pic.twitter.com/D1FwWyAhzU

— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 24, 2021





