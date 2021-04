Αθλητικά

Άγριο ξύλο μεταξύ χούλιγκαν - Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Επίθεση οπαδών του Άρη στον ΠΑΟΚ. Προσοχή, σκληρές εικόνες.

Εικόνες σκληρής βίας κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρo του διαδικτύου, οι οποίες δείχνουν τη σύγκρουση οπαδών στην περιοχή της Νεάπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω σοκαριστικό βίντεο, οπαδοί του Άρη επιτέθηκαν σε εκείνους του ΠΑΟΚ. Ορισμένοι δεν κατάφεραν να ξεφύγουν της επίθεσης με αποτέλεσμα να ξυλοκοπηθούν άγρια.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: thestival.gr

