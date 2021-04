Οικονομία

Επιστρεπτέα προκαταβολή 7: πότε γίνονται οι πληρωμές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Χρήστος Σταΐκούρας για τους τελικούς δικαιούχους. Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα. Τι είπε για την Εστίαση. Ποιες καταβολές θα γίνουν την Μ. Εβδομάδα.

Την Μ. Τρίτη ανοίγει η πλατφόρμα και την Μ. Πέμπτη θα καταβληθούν χρήματα από την επιστρεπτέα προκαταβολή 7, ανέφερε μεταξύ άλλων στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Όπως εξήγησε, πληρώνονται μεταξύ άλλων εστίαση, ταξί, δικηγόροι, επιχειρήσεις ενδυμάτων, καταλύματα και σημείωσε πως μέσα στην Μεγάλη Τρίτη θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των τελικών δικαιούχων από την επιστρεπτέα προκαταβολή 7 ώστε μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη να γίνει η καταβολή των ποσών της επιστρεπτέας 7 για να μπορέσει αυτό να είναι το κεφάλαιο κίνησης για τις επιχειρήσεις που ανοίξουν την ερχόμενη βδομάδα.

«Βούληση της κυβέρνησης είναι να στηρίξουμε την εστίαση με κεφάλαιο επανεκκίνησης ύψους 330 εκατ. ευρώ και έχει δώσει ένα χρονοδιάγραμμα ο αρμόδιος υπουργός», ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι η εστίαση θα πάρει σημαντικό κομμάτι της επιστρεπτέας προκαταβολής 7.

Πρόκειται για πάνω από 1 δις ευρώ σε 330.000 δικαιούχους. Υπογράμμισε συγκεκριμένα ότι η εστίαση θα πάρει μέσα στην Μ. Εβδομάδα 167 εκατ. και τόνισε ότι με 3 δις το κράτος θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις.

Σχετικά με τις επιταγές ο υπουργός υπογράμμισε πως είναι η τελευταία παράταση για 60 ημέρες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση - έκπληξη για την Ελλάδα που προχώρησε την Παρασκευή ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s, διατηρώντας θετικό outlook (προοπτικές) παρά την πανδημία. Η πιστοληπτική ικανότητα αναβαθμίστηκε από ΒΒ- σε ΒΒ. Ο οίκος αξιολόγησης προβλέπει ανάκαμψη 4,9% του ΑΕΠ φέτος και 5,8% το 2022, ενώ πιθανή είναι νέα αναβάθμιση εντός των επόμενων 12-18 μηνών.

Όπως ο υπουργός επεσήμανε αυτή η αναβάθμιση είναι μια μεγάλη επιτυχία για την χώρα. «Επιβράβευση των προσπαθειών της ελληνικής κοινωνίας η αναβάθμιση της χώρας μέσα στην υγειονομική κρίση ώστε η χώρα να δανείζεται φθηνά για να μπορέσει να βοηθήσει την οικονομία και την κοινωνία. Εμπιστεύονται την χώρα και την ελληνική κυβέρνηση».

Σχετικά με τις μειώσεις των φόρων ανέφερε υπάρχει στρατηγική στοχευμένων μειώσεων και ασφαλιστικών εισφορών. «Έχουμε ξεκαθαρίσει τι μπορέσαμε να κάνουμε με μόνιμο τρόπο και τι επεκτείναμε και το 2022 και ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα υπάρχει τα επόμενα χρόνια θα επιδιώξουμε να νομιμοποιήσουμε και αυτές τις μειώσεις φόρων» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως επεσήμανε «από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την διακυβέρνση της χώρας μέχρι σήμερα σε λιγότερο από 2 χρόνια μειώσαμε κατά μόνιμο τρόπο την προκαταβολή, τον φόρο στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα για τα φυσικά πρόσωπα από το 22% στο 9%, τον ένφια κατά 22%, το φόρο στις επιχειρήσεις από το 29% στο 22% και έχουμε δώσει μια σειρά από άλλα κίνητρα και μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 3 μονάδες και καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα. Τα 2 τελευταία μέτρα επεκτάθηκαν και για το 2022». Επίσης, απέκλεισε το ενδεχόμενο μνημονίου.

Πηγή: skai.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κώστας Βαξεβάνης: πρόσθετα μέτρα προστασίας μετά τις καταγγελίες

“Η Φάρμα”: Γυναικεία υπόθεση η νέα αποχώρηση (βίντεο)

Ανάσταση του Λαζάρου: γιατί απαγορεύεται το μνημόσυνο με κόλυβα