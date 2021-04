Πολιτισμός

Πέθανε η Μίλβα

Έφυγε από την ζωή η θρυλική ιταλίδα τραγουδίστρια Μίλβα.

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών, στο Μιλάνο, η Μίλβα, κορυφαία Ιταλίδα ερμηνεύτρια.

Το έκανε γνωστό η κόρη της, Μαρτίνα, προσθέτοντας ότι η μητέρα της ήταν άρρωστη εδώ και καιρό. Όλα τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην είδηση, με αναφορά στις συνεργασίες της με διεθνούς φήμης καλλιτέχνες όπως τους Βαγγέλη Παπαθανασίου, Ένιο Μορικόνε, Φράνκο Μπατιάτο και Τζόρτζιο Στρέλερ.

Το 2010 η ίδια είχε γράψει: «Μετά από πενήντα χρόνια αδιάκοπης δραστηριότητας, χιλιάδες συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις τουλάχιστον στο μισό πλανήτη, εκατό δίσκους σε επτά διαφορετικές γλώσσες, αποφάσισα να βάλω μια τελεία στην καριέρα μου».

Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια της ιταλικής μουσικής, μαζί με την Μίνα και την Ορνέλα Βανόνι.

Ταλέντο του κινηματογράφου, της ελαφριάς μουσικής (με έντεκα συμμετοχές στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο) και του θεάτρου, η Ιταλία ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την Μίλβα με τον δέοντα σεβασμό.

