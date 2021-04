Life

ΣΕΗ: 25 νέες καταγγελίες κατά ηθοποιού και σεναριογράφου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Βόμβες" από το ΣΕΗ. Και οι δύο άνδρες κατηγορούνται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Στοιχεία για καταγγελίες που εμπλέκουν ηθοποιό-σκηνοθέτη, αλλά και τον πρόεδρο της Ένωσης Σεναριογράφων, σε περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, δημοσιοποίησε το βράδυ της Παρασκευής (23/4) το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΗ, ο ηθοποιός-σκηνοθέτης καταγγέλλεται για 14 περιπτώσεις και ο πρόεδρος της Ένωσης Σεναριογράφων για 11.

Το Σωματείο Ηθοποιών στην ανακοίνωσή του, τονίζει ότι αποφάσισε ομόφωνα να δημοσιοποιήσει και να καταδικάσει τα καταγγελλόμενα περιστατικά, να κοινοποιήσει τις καταγγελίες στο υπουργείο Πολιτισμού και σε σωματεία ή ενώσεις που πιθανόν να είναι μέλη οι καταγγελλόμενοι και να ενημερώσει δημόσιες και ιδιωτικές καλλιτεχνικές σχολές.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΕΗ:

«Υποβλήθηκαν στο Σωματείο μας καταγγελίες κατά του σκηνοθέτη - ηθοποιού Κώστα Σπυρόπουλου, από 14 καταγγέλλουσες. Ειδικότερα, πρόκειται για μία ομαδική καταγγελία δώδεκα (12) καταγγελλουσών ηθοποιών καθώς επίσης και για άλλες δύο μεμονωμένες καταγγελίες. Οι καταγγελίες περιγράφουν την ίδια πράξη κατά τα χρονικά διαστήματα από το 1994 έως το 2005, που φαίνεται να αποτελεί μοτίβο συμπεριφοράς προσβάλλοντας την γενετήσια αξιοπρέπεια/ελευθερία.

Επίσης, υποβλήθηκε στο Σωματείο μας και δεύτερη ομαδική καταγγελία κατά του σεναριογράφου, Προέδρου της Ένωσης Σεναριογράφων, Αλέξανδρου Κακαβά, από οκτώ ( 8 ) καταγγέλλουσες ηθοποιούς. Για τον ίδιο καταγγελλόμενο είχαν υποβληθεί και άλλες τρεις (3) καταγγελίες από άλλες καταγγέλλουσες. Όλες οι καταγγέλλουσες, συνολικά έντεκα (11), περιγράφουν και σε αυτή την περίπτωση μοτίβο συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, μεταξύ των ετών 2004 - 2017, ο καταγγελλόμενος, δελεάζοντας τις συναδέλφους με υποσχέσεις για επαγγελματική ανέλιξη, προέβαινε σε πράξεις που προσβάλλουν την γενετήσια αξιοπρέπεια/ελευθερία.

Όλες οι καταγγέλλουσες δήλωσαν με τις καταγγελίες τους ότι επλήγη η αξιοπρέπεια και η τιμή τους από τη συμπεριφορά των εν λόγω καταγγελλόμενων, η οποία τους δημιούργησε ακραία συναισθήματα φόβου, θλίψης και απόγνωσης. Επίσης, δήλωσαν επί λέξει: «Ο μόνος λόγος που οδηγούμαι στην παρούσα καταγγελία είναι γιατί δε θέλω καμία άλλη κοπέλα ή συνάδελφος να υποστεί αυτό τον εξευτελισμό και να μην υφίσταται κανείς την παραμικρή απειλή ή εκφοβισμό ή προτροπή για τον τρόπο που μπορεί να σταδιοδρομήσει επαγγελματικά στον χώρο μας. Θέλω να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν είναι έτσι μια επαγγελματική οντισιόν, ούτε ένας επαγγελματίας σκηνοθέτης, παραγωγός ή σεναριογράφος».

Από έρευνα στα βιβλία μητρώου του Σωματείου μας, ο πρώτος εκ των δύο καταγγελλόμενων, παρότι ηθοποιός - σκηνοθέτης, δεν υπήρξε ποτέ μέλος του Σωματείου μας, ενώ και ο δεύτερος καταγγελλόμενος λόγω της επαγγελματικής ιδιότητάς του, δεν είναι επίσης μέλος του Σωματείου μας. Συνεπώς και στις δύο περιπτώσεις, δεν μπορεί να κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία του σωματείου μας.

Κατόπιν αυτού, στην μαζική διά ζώσης έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11ης Απριλίου του 2021, που πραγματοποιήθηκε στο Σχολείον του Εθνικού Θεάτρου, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΗ - πέραν της υποβολής των εν λόγω καταγγελιών στον αρμόδιο Εισαγγελέα - έθεσε σε γνώση του ανώτατου καταστατικά οργάνου του κλάδου των ηθοποιών την ύπαρξη των καταγγελιών και για τις δύο περιπτώσεις.

Μετά από ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ της, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το ΔΣ να υλοποιήσει τις παρακάτω προτάσεις της, ως μέτρα αντιμετώπισης των κακοποιητικών πρακτικών, προστασίας και ηθικής δικαίωσης τόσο των καταγγελλουσών, όσο και κάθε άλλου τυχόν θύματος ανάλογων περιστατικών και, κυρίως, ως μέσο κάθαρσης του βαριά πληττόμενου κλάδου μας:

-Δημοσιοποίηση και καταδίκη των καταγγελλόμενων περιστατικών.

-Κοινοποίησή τους στο Υπουργείο Πολιτισμού, στα επαγγελματικά Σωματεία ή Ενώσεις που πιθανόν οι καταγγελλόμενοι είναι μέλη, σε κάθε φορέα του Δημοσίου που πιθανόν χρηματοδοτεί παραγωγές στις οποίες συμμετέχουν ή πιθανόν να συμμετέχουν ή σε επιτροπές στις οποίες είναι μέλη (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Περιφέρεια Αττικής, Ένωση Σεναριογράφων, Πανελλήνια Ένωση Θεάτρου).

-Κοινοποίηση σε δημόσιες και ιδιωτικές καλλιτεχνικές σχολές και εργαστήρια (για την προστασία των νέων συναδέλφων μας).

Το ΣΕΗ ανέκαθεν στέκεται αταλάντευτα και με κάθε μέσο που διαθέτει, στο πλάι κάθε θύματος κακοποιητικής συμπεριφοράς και καταγγέλλει απερίφραστα αυτές τις συμπεριφορές. Γνωρίζουμε επίσης καλά ότι αυτές οι συμπεριφορές αποτελούν ευθεία απόρροια των συνεχώς επιδεινούμενων όρων αμοιβής και εργασίας των ηθοποιών και της διαχρονικής καταστρατήγησης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους, ελλείψει μάλιστα Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Ειδικά, όμως, για τις περιπτώσεις αδικημάτων κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας/ελευθερίας, το ΣΕΗ ενώνει τη φωνή του με τις διεκδικήσεις της κοινωνίας για αναδιαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου, που θα προστατεύει ουσιαστικά τα θύματα, χωρίς δικονομικά εμπόδια.

Σε συνέχεια των διαρκών αγώνων μας, καλούμε όλες και όλους τους συναδέλφους να συσπειρωθούν στο Σωματείο μας και συλλογικά να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα και συνθήκες εργασίας που δεν θα πλήττουν την αξιοπρέπειά μας.

#Καμία_μόνη_κανένας_μόνος

#Μαζί_δυνατοί».

Ειδήσεις σήμερα:

Επιστρεπτέα προκαταβολή 7: πότε γίνονται οι πληρωμές

Ο καιρός την Κυριακή των Βαΐων: Βροχές και μποφόρ (χάρτες)

Ινδονησία: τραγωδία με υποβρύχιο σε βάθος 850 μέτρων