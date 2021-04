Πολιτική

Σακελλαροπούλου για Γενοκτονία Αρμενίων: Μια τραγωδία που σφράγισε ανεξίτηλα τον 20ο αιώνα

Η ΠτΔ κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, σήμερα το πρωί για τη Γενοκτονία των Αρμενίων.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, σήμερα το πρωί για τη Γενοκτονία των Αρμενίων.

Η κυρία Σακελλαροπούλου δήλωσε αμέως μετά ότι «Εκατόν έξι χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τις απαρχές της συστηματικής εξόντωσης ενάμισι εκατομμυρίου Αρμενίων κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας» και τόνισε ότι «Είναι μια τραγωδία που σφράγισε ανεξίτηλα τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, μια γενοκτονία που συνέθλιψε έναν ακμαίο χριστιανικό πυρήνα στο νότιο τμήμα του Καυκάσου και σχεδόν αφάνισε έναν πανάρχαιο λαό».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «Σήμερα, ενωνόμαστε με τις αρμενικές κοινότητες της Ελλάδας και όλου του κόσμου για να τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων, αλλά και το σθένος, την αξιοπρέπεια και την αυτοπεποίθηση, με τα οποία οι Αρμένιοι αντιστάθηκαν στη φθορά της αλλοτρίωσης και της υποταγής».

Τέλος, επισήμανε ότι «επιβεβαιώνουμε μαζί τους τη δέσμευσή μας για έναν κόσμο χωρίς διακρίσεις και διώξεις, όπου όλοι θα μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς, ανεξάρτητα από την ταυτότητα, την καταγωγή και τις πεποιθήσεις τους».

