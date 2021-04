Πολιτική

Θεσσαλονίκη - Μητσοτάκης: Η βόλτα στην Τσιμισκή και οι ευχές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία μικρή βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός. Η συνάντηση με ηλικιωμένους και ο διάλογος για τον εμβολιασμό.

Μία μικρή βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Παπανικολάου όπου εγκαινίασε νέες ΜΕΘ και την παρουσίαση νέων οδικών αξόνων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο πρωθυπουργός περπάτησε στην οδό Τσιμισκή και συνομίλησε με πολίτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντάλλαξε ευχές με περαστικούς. «Σας βλέπω χαμογελαστούς, αλλά χρειάζεται προσοχή», είπε ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος σε έναν ιδιοκτήτη καταστήματος. «Προσέχουμε, μακάρι να ανοίξουμε και κανονικά», απάντησε εκείνος με τον πρωθυπουργό να του απαντά: «όλα θα πάνε καλά, πρέπει να πάμε βήμα βήμα».

Μάλιστα, κάποιοι νεαροί του ζήτησαν να βγάλουν μαζί του μια φωτογραφία. Στη συνέχεια μπήκε σε ένα ζαχαροπλαστείο από όπου ψώνισε ένα τσουρέκι.

Καθώς περπατούσε συνάντησε δύο κυρίους και ο ένας συστήθηκε ως καθηγητής Ιατρικής στο "Ιπποκράτειο" Νοσοκομείο.

«Ελπίζω να έχετε εμβολιαστεί», τους είπε ο πρωθυπουργός. «Βεβαίως», του απάντησαν και ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του λέγοντας "έτσι μπράβο".

Κατά την ολοκλήρωση της βόλτας του ο πρωθυπουργός αντάλλαξε ευχές με μια μητέρα και τα δυο τις παιδιά.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το νοσοκομείο " Γ. Παπανικολάου", απηύθυνε έκκληση στους πολίτες, ιδιαίτερα τους πιο ηλικιωμένους, να σπεύσουν να εμβολιαστούν.

Ειδήσεις σήμερα:

Sputnik V: Ο Πάνος Καμμένος εμβολιάστηκε στη Σερβία (εικόνες)

Τροχαίο με έναν νεκρό και τραυματίες στην Εθνική Οδό (εικόνες)

Ινδονησία: τραγωδία με υποβρύχιο σε βάθος 850 μέτρων