Αμπελόκηποι: “Μαϊμού” έγκυος έκρυβε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

Τέσσερις συλλήψεις για πλαστογραφία εγγράφων. Αναζητείται ο συνεργός τους.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το πρωί της 21ης Απριλίου, στους Αμπελόκηπους, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, τέσσερις αλλοδαποί, για κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται αλλοδαπός συνεργός τους.

Σε έλεγχο που πραγματοποίησαν στους κατηγορούμενους, που επέβαιναν σε όχημα, διαπίστωσαν ότι κατείχαν και μετέφεραν πλήθος ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων. Συγκεκριμένα η συνοδηγός, προσποιούμενη την εγκυμονούσα, απέκρυπτε κάτω από τα ρούχα της, σακούλα που περιείχε πολύ μεγάλο αριθμό διαβατηρίων, ταυτοτήτων και λοιπών εγγράφων. Οι ανωτέρω οδηγήθηκαν στη Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες επρόκειτο να διαθέσουν τα συγκεκριμένα έγγραφα για την παράνομη προώθηση μεταναστών, μέσω των αεροδρομίων της Χώρας.

Η ποσότητα και η μεγάλη γκάμα των ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και το πλήθος των χωρών προέλευσής τους, καταδεικνύουν την έντονη δραστηριότητα των συλληφθέντων στον εγκληματικό χώρο της παράνομης μετανάστευσης.

Από τον έλεγχο στα κατασχεθέντα έγγραφα προέκυψε ότι κάποια από αυτά φέρουν σημαντικές αλλοιώσεις, όπως αποξέσεις σελίδων στο σημείο με τα στοιχεία των κατόχων διαβατηρίων και σε άλλα έγγραφα έχουν αφαιρεθεί οι φωτογραφίες των φερόμενων ως κατόχων.

Επίσης, -6 εκ του συνόλου των εγγράφων, έχουν δηλωθεί ως κλαπέντα-απολεσθέντα.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

-33- διαβατήρια διαφόρων χωρών,

-23- δελτία ταυτότητας διαφόρων χωρών,

-17- άδειες ικανότητας οδήγησης διαφόρων χωρών,

-3- άδειες χειριστή σκάφους,

δελτίο διαμονής Αρχών Ελλάδος,

προσωρινό έγγραφο διαμονής Ευρωπαϊκής χώρας,

δελτίο αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού αρχών Ελλάδας,

-5- κινητά τηλέφωνα,

χρηματικό ποσό -550- ευρώ και

επιχειρησιακό αυτοκίνητο

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

