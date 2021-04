Πολιτική

Κόντρα Μητσοτάκη – ΣΥΡΙΖΑ για την μεσαία τάξη

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την μεσαία τάξη προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είχα δεσμευτεί ότι θα επιστρέψω στη μεσαία τάξη αυτά που της πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση αυτή υλοποιεί αυτήν την προεκλογική της δέσμευση», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του για την αναβάθμιση των δύο σημαντικών οδικών αξόνων στη Βόρεια Ελλάδα, αναφέροντας τις σημαντικές φορολογικές μειώσεις και ελαφρύνσεις που ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη.

«Η Ελλάδα φίλες και φίλοι, είναι απολύτως έτοιμη να κάνει το μεγάλο άλμα στο μέλλον. Μόλις χθες ο οίκος Standard & Poor's αναβάθμισε το ελληνικό χρέος με θετική προοπτική για το μέλλον, πιστοποιώντας και με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη που οι διεθνείς επενδυτές δείχνουν στην προοπτική της Ελληνικής οικονομίας», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος την επίσκεψής του στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός προκάλεσαν την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε ανακοίνωση, αναφερόμενος στον κ. Μητσοτκης σημειώνει: «Ας κοιτάξει πως θα επιστρέψει στην μεσαία τάξη αυτά που ο ίδιος της αφαιρεί εδώ και ενάμισι χρόνο, αφού πρώτα φροντίσει να σταματήσει την καθημερινή φτωχοποίηση της, και να αφήσει τα κλισέ».

Αναλυτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε:

«Μπροστά μας, έχουμε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, την «Ελλάδα 2.0». Δηλαδή, την Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών, που περιλαμβάνει εκατοντάδες έργα που θα αναμορφώσουν το παραγωγικό μοντέλο, την εικόνα αλλά και την καθημερινότητα σε ολόκληρη την επικράτεια. Υπάρχουν, όμως, και προβλήματα που έρχονται δυστυχώς από το παρελθόν. Εκκρεμότητες του παρελθόντος τις οποίες λύνουμε. Και ένας από αυτούς τους παλιούς λογαριασμούς με το χθες είναι και αυτός που κλείνουμε τώρα με τους δύο αυτούς οδικούς άξονες.

Η Ελλάδα, φίλες και φίλοι -και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό- είναι απολύτως έτοιμη να κάνει το μεγάλο άλμα στο μέλλον. Μόλις χθες ο οίκος Standard & Poor's αναβάθμισε το ελληνικό χρέος με θετική προοπτική για το μέλλον, πιστοποιώντας και με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη που οι διεθνείς επενδυτές δείχνουν στην προοπτική της ελληνικής οικονομίας.

Πριν από λίγες μέρες εξήγγειλα μια σειρά από σημαντικές φορολογικές μειώσεις, που αφορούν το φόρο εισοδήματος στις επιχειρήσεις, την προκαταβολή που θα πληρώνουν οι επιχειρήσεις, την κατάργηση του τέλος επιτηδεύματος για το 2022 και τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών για τον επόμενο χρόνο. Παρά την πανδημία και παρά την κρίση, η κυβέρνηση αυτή είναι συνεπής στην υλοποίηση του προεκλογικού της προγράμματος. Είχα δεσμευτεί ότι θα επιστρέψω στη μεσαία τάξη αυτά που της πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση αυτή υλοποιεί αυτήν την προεκλογική της δέσμευση.

Σε αυτόν το δρόμο θα βαδίσουμε όλοι μαζί, με σιγουριά, με αυτοπεποίθηση, με προγραμματισμό, μιλώντας πάντα τη γλώσσα της αλήθειας. Σε συνεργασία με την Περιφερειακή και την Τοπική Αυτοδιοίκηση βρισκόμαστε στην έναρξη ενός ενάρετου κύκλου γρήγορης ανάκαμψης για τη χώρα μας, ενός κύκλου ανάκαμψης ο οποίος μετά την πανδημία θα ωφελήσει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία:

«Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον βλέπει ότι η μεσαία τάξη, που είχε κάνει σημαία προεκλογικά, του γυρίζει ανεπιστρεπτί την πλάτη και προσπαθεί να της πουλήσει και πάλι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Ας κοιτάξει πως θα επιστρέψει στην μεσαία τάξη αυτά που ο ίδιος της αφαιρεί εδώ και ενάμισι χρόνο, αφού πρώτα φροντίσει να σταματήσει την καθημερινή φτωχοποίηση της, και να αφήσει τα κλισέ.



Μεσαία τάξη είναι οι εργαζόμενοι, των οποίων ετοιμάζεται να καταργήσει το 8ωρο και να θεσπίσει απλήρωτη εργασία και μειώσεις μισθών. Είναι οι καταστηματάρχες στους οποίους αρνείται την ρευστότητα για την επανεκκίνηση της δραστηριότητάς τους. Είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τις οποίες αφήνει να πνιγούν στο ιδιωτικό χρέος, αρνούμενος την ρύθμισή του. Είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δικηγόροι, οικονομολόγοι, μηχανικοί, τους οποίους άφησε χωρίς ίχνος στήριξης στην πανδημία και τους εξευτέλισε με τα Σκόιλ Ελικικού και με την απαξίωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Είναι τα νοικοκυριά που ετοιμάζονται μέσα στην πανδημία να χάσουν τα σπίτια τους με τον πτωχευτικό νόμο του κ. Μητσοτάκη. Είναι ακόμα και οι μικρομέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς που καταληστεύθηκαν μέρα μεσημέρι με την ανοχή του.



Χειρότερο από το να μην δίνεις σε αυτούς που έχουν ανάγκη, είναι να τους κοροϊδεύεις. Και ο κ. Μητσοτάκης θα το ανακαλύψει πολύ σύντομα.»

