Αθήνα: οι 57 σεσημασμένοι που έκλεβαν πεζούς και αυτοκίνητα (εικόνες)

Οι φωτογραφίες και τα στοιχεία των 57 συλληφθέντων δόθηκαν με εισαγγελική διαταγή στη δημοσιότητα. Είχαν «ρημάξει» πεζούς και αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας.

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες πενήντα επτά (57) ατόμων, κατηγορούμενων ως μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη συστηματική διάπραξη ληστειών και κλοπών σε βάρος πεζών καθώς και σε κλοπές από οχήματα στο κέντρο της Αθήνας και η οποία εξαρθρώθηκε την 20-4-2021 από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

Δείτε εδώ τις φωτογραφίες και τα στοιχεία των 57 συλληφθέντων

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων, καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-8695538 του Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι 21-10-2021, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

