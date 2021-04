Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: Η Κυψέλη και τα στέκια της (εικόνες)

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος παίρνει τους δρόμους και μας γνωρίζει ενδιαφέροντες ανθρώπους και τα μαγαζιά τους, ενώ μας προτείνει και δύο ιδιαίτερες συνταγές.

Την Κυριακή 25 Απριλίου στις 14:30, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος πηγαίνει σε μια γειτονιά που αντιπροσωπεύει την παλιά και σύγχρονη Αθήνα μαζί, την Κυψέλη. Στην Κυψέλη η ζεστασιά της γειτονιάς δένει υπέροχα με τις κοινότητες των αλλοδαπών που κατοικούν εδώ.

Ο Δημήτρης συζητάει με την Καισαρεία για το ψωμί που φτιάχνουν οι Γεωργιανοί. Στη συνέχεια θα κάνει μια στάση στο παντοπωλείο της «Wise Greece», όπου ντελικατέσεν προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς διατίθενται στο ευρύ κοινό και τα έσοδα εξασφαλίζεται η σίτιση αστέγων, παιδιών, ηλικιωμένων.

Η βόλτα συνεχίζεται στην πλατεία Αγίου Γεωργίου όπου του κίνησε το ενδιαφέρον το «Kick», ένας χώρος που θυμίζει πολύ τα καφέ του Βερολίνου.

Τέλος, στις «Νοστιμιές της Μαίρης», συζητά με την ίδια τη Μαίρη για τις νοστιμιές της που μιλάει όλη η Αθήνα.

Ο Δημήτρης στην κουζίνα του φτιάχνει: χωριάτικο προζυμένιο σπιτικό ψωμί με μυρωδικά και λιαστή τομάτα και μια φριτάτα με λουκάνικο, φέτα και πατάτες.

#GeitoniesStoPiato

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:30!





