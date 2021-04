Αθλητικά

Barcelona Open: Ο Τσιτσιπάς στον τελικό!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε και το εμπόδιο του Γιανίκ Σίνερ στα ημιτελικά.

Για δεύτερη στην καριέρα του, μετά το 2018, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα δώσει το «παρών» στον τελικό του Barcelona Open.

Μετά από 84 λεπτά αγώνα, ο Έλληνας τενίστας ξεπέρασε και το εμπόδιο του Γιανίκ Σίνερ στα ημιτελικά και προκρίθηκε στον τελικό με 6-3, 6-3.

Χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 6-3, 6-2 τον Καναδό Φέλιξ Οζιέ-Αλιασίμ

Στην καταληκτική αναμέτρηση στο τουρνουά της Βαρκελώνης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Ράφα Ναδάλ και Πάμπλο Καρένιο Μπούστα. Αυτή ήταν η 9η διαδοχική νίκη του Τσιτσιπά σε χωμάτινη επιφάνεια εντός του 2021.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Έκρυβε στο σπίτι του μίνι οπλοστάσιο

Ο καιρός την Κυριακή των Βαΐων: Βροχές και μποφόρ (χάρτες)

Ινδονησία: τραγωδία με υποβρύχιο σε βάθος 850 μέτρων