Τοπικά Νέα

Καρδίτσα: Περαστικός βρήκε νεκρό από τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκρός βρέθηκε ένας οδηγός από διερχόμενο λίγες ώρες μετά το τροχαίο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Φανάρι Καρδίτσας.

Το τροχαίο σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο από το Φανάρι προς τη Μαγούλα, σε γέφυρα πάνω από την επαρχιακή οδό Μουζακίου- Καρδίτσας.

Το όχημα του 75χρονου οδηγού εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, εκτός οδοστρώματος.

Διερχόμενος οδηγός αντιλήφθηκε το τροχαίο, στις 15:00 περίπου, ενώ υπολογίζεται ότι είχε συμβεί νωρίτερα και κάλεσε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα που ανέσυραν νεκρό τον οδηγό, ο οποίος και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: KarditsaLive.Net

Ειδήσεις σήμερα:

Επιστρεπτέα προκαταβολή 7: πότε γίνονται οι πληρωμές

Άγριο ξύλο μεταξύ χούλιγκαν - Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Ανάσταση του Λαζάρου: γιατί απαγορεύεται το μνημόσυνο με κόλυβα