Άλιμος: Εξαπατούσε ηλικιωμένους παριστάνοντας την... κόρη του γείτονα

Πως η 48χρονη κατάφερνε να πείσει τα θύματα της να της παραδώσουν χρήματα.

Τουλάχιστον 13 ηλικιωμένους εξαπάτησε μία 48χρονη που παρουσιάζονταν πότε ως «λογίστρια», πότε ως «εφοριακός» και πότε ως «γειτόνισσα». Η δράση της έλαβε τέλος από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής που την συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω στον Άλιμο.



Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις της και το πρωί της Τετάρτης την εντόπισαν να έχει προσεγγίσει μία ηλικιωμένη, προσποιούμενη την κόρη γείτονα της. Αρχικά την έπεισε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο της με το πρόσχημα να τη μεταφέρει σε παρακείμενη στάση λεωφορείου κι εκείνη τη στιγμή πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.



Στην κατοχή της και στο αυτοκίνητο της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 ασφαλιστήρια συμβόλαια επ’ ονόματι άλλων ατόμων, κοσμήματα και είδη ρουχισμού που φορούσε κατά την τέλεση αξιόποινων πράξεων.



Όπως προέκυψε από την έρευνα, τους τελευταίους τέσσερις μήνες η κατηγορουμένη κινούμενη με αυτοκίνητο εντόπιζε ηλικιωμένα άτομα και τα εξαπατούσε πείθοντας τα να της παραδώσουν χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ «αυτό το επιτύγχανε παρουσιάζοντας τους ψευδή γεγονότα ως αληθινά, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τη διεκπεραίωση χρηματικών οφειλών συγγενικού τους προσώπου προς Δημόσιες Υπηρεσίες, προς τρίτους, ακόμη και οφειλόμενη επιστροφή φόρου προς τους ίδιους».



Στη συνέχεια, τους έπειθε να επιβιβαστούν στο αυτοκίνητό της, τους οδηγούσε στην οικία τους, όπου τα θύματα της παρέδιδαν τα ζητούμενα χρηματικά ποσά και στο τέλος διέφευγε. Κατά την προανάκριση –που είναι ακόμη σε εξέλιξη-, εξιχνιάστηκαν επιπλέον 12 περιπτώσεις εξαπάτησης με τον ίδιο τρόπο προσέγγισης των υποψήφιων ηλικιωμένων.



Στην οικία της εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας 50χρονος, καθώς φέρεται να συμμετείχε στην απάτη και κατείχε παράνομα κυνηγετικό τυφέκιο και 3 φυσίγγια.



Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

