Χρυσός ο Λευτέρης Πετρούνιας: 5ος ευρωπαϊκός τίτλος

Κατέκτησε και πάλι την κορυφή ο 'άρχοντας των κρίκων", Λευτέρης Πετρούνιας.

Στη θέση που αρμόζει σε έναν θρύλο της ενόργανης γυμναστικής επανήλθε ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στους κρίκους για πέμπτη φορά στην καριέρα του, θριαμβεύοντας στη Βασιλεία και διευρύνοντας τη λίστα με τα μοναδικά του επιτεύγματα! Στην επιστροφή του στον θεσμό στον οποίο παραμένει αήττητος από το 2015 και κλείνοντας την παρένθεση της διετούς απουσίας από αυτόν, ο Έλληνας «άρχοντας των κρίκων» αποδείχθηκε ασυναγώνιστος και στην ελβετική πόλη:

Με 15,400 βαθμούς, έπειτα από εξαιρετική εκτέλεση του προγράμματός του που είχε τον υψηλότερο συντελεστή δυσκολίας (6,300) αλλά και τον καλύτερο βαθμό εκτέλεσης (9,100), ο 30χρονος πρωταθλητής εξασφάλισε το χρυσό μετάλλιο ήδη από την στιγμή της προσγείωσής του, παρότι αγωνιζόταν μόλις δεύτερος μεταξύ των οκτώ φιναλίστ. Η νίκη ήρθε, μάλιστα, ισοφαρίζοντας την ευρύτερη διαφορά που έχει πετύχει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (0,367 β.), ως απόδειξη της απόλυτης κυριαρχίας του.

Οι αντίπαλοί του στον τελικό των κρίκων, στο άδειο από θεατές στάδιο «Ζανκτ Γιάκομπσχαλε», περιορίστηκαν ως συνήθως στη μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις. Το ασημένιο μετάλλιο κέρδισε ο Ρώσος σταρ Νικίτα Ναγκόρνιι (15,033 β.) ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Ιταλός Σαλβατόρε Μαρέσκα (14,900 β.). Στην 5η θέση περιορίστηκε ο Τούρκος παγκόσμιος πρωταθλητής του 2019 Ιμπραΐμ Τσολάκ (14,733 β.), ο οποίος αυτή τη φορά είχε απέναντί του τον πραγματικό Πετρούνια και όχι τον λαβωμένο, ανέτοιμο Λευτέρη που είχε βρει πρόπερσι στην Στουτγάρδη.

Ο αθλητής του Δημήτρη Ράφτη είχε συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία (15,366 β.) και στον προκριματικό της Πέμπτης (22/04), έχοντας και πάλι τεράστια απόσταση από τους αντιπάλους του.

Πρόκειται για τον πέμπτο ευρωπαϊκό τίτλο του Πετρούνια, αφού είχαν προηγηθεί οι αντίστοιχες νίκες το 2015 στο Μονπελιέ, το 2016 στη Βέρνη, το 2017 στο Κλουζ και το 2018 στη Γλασκόβη, καθώς και το συνολικά έκτο μετάλλιό του στον θεσμό, με δεδομένο ότι είχε κερδίσει το χάλκινο στο ντεμπούτο του το 2011 στο Βερολίνο.

Παράλληλα, ο Έλληνας υπερπρωταθλητής έφτασε σε άθροισμα τα δέκα χρυσά μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, έχοντας επίσης θριαμβεύσει σε τρία παγκόσμια πρωταθλήματα (2015, 2017, 2018), στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2015 και φυσικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Ρίο 2016».

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και οι συναθλητές του επιστρέφουν τη Μ. Δευτέρα (26/04) μέσω Άμστερνταμ με την πτήση “ KL 1575” της “KLM” και αναμένεται να αφιχθούν στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» στις 16:35.

