Έλεγχοι στα διόδια: Γύρισαν πίσω αυτοκίνητα, κατέβασαν επιβάτες από το ΚΤΕΛ

Εξονυχιστικοί είναι οι έλεγχοι της αστυνομίας στα διόδια των εθνικών οδών. Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η μετακίνηση μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων.

Εντατικοί και εξονυχιστικοί είναι οι έλεγχοι της αστυνομίας στα διόδια των εθνικών οδών Αθηνών-Κορίνθου και Αθηνών- Λαμίας στο πλαίσιο της απαγόρευσης των διαπεριφερειακών μετακινήσεων για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού. Οι έλεγχοι είναι καθολικοί στα διόδια καθώς και στις εισόδους και τις εξόδους των πόλεων. Από νωρίς το πρωί, οι αστυνομικοί πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους σε οχήματα αλλά και σε λεωφορεία ΚΤΕΛ , εξετάζοντας τα έγγραφα των μετακινήσεων τους και διασταυρώνοντας τα στοιχεία.



Στα διόδια της Ελευσίνας (Αθηνών-Κορίνθου) η κυκλοφορία εξελίσσεται ομαλά με τις δυνάμεις της αστυνομίας να πραγματοποιούν από κοινού ελέγχους με κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για να εξετάζονται οι βεβαιώσεις εργασίας που προσκομίζουν πολίτες ώστε να μετακινηθούν εκτός των ορίων της περιφερειακής ενότητάς τους. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί σταματούν τα διερχόμενα οχήματα και ζητούν από οδηγούς και επιβάτες τις βεβαιώσεις εργασίας τους. Στη συνέχεια ο αστυνομικός παραδίδει στον επιθεωρητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας το έγγραφο και εκείνος με τη σειρά του κάνει επιτόπου διασταύρωση των στοιχείων από το σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ".

«Με αυτό τον τρόπο θέλουμε να αποτρέψουμε ουσιαστικά τις άσκοπες μετακινήσεις και να στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν θα πρέπει να εκμεταλλεύονται οι πολίτες αυτές τις ελάχιστες εξαιρέσεις που δίνει τη δυνατότητα ο νόμος για να μετακινούνται από περιφερειακή ενότητα σε περιφερειακή ενότητα. Σκοπός μας είναι να προστατέψουμε τους συμπολίτες μας και όχι η βεβαίωση των παραβάσεων», επισημαίνει στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αστυνόμος Β' και εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Ιωάννα Ροτζιώκου, που βρέθηκε σήμερα από το πρωί στα διόδια της Ελευσίνας, ενώ προσθέτει «ότι η κίνηση εξελίσσεται σε κανονικά επίπεδα παρά το γεγονός ότι στο σημείο των διοδίων παρατηρείται μια μικρή ανάσχεση λόγω του ότι τα κλιμάκια της ΕΛΑΣ σταματούν καθολικά τα οχήματα».

Σε περίπτωση που κάποιος μετακινείται άσκοπα και χωρίς να προβλέπεται του βεβαιώνεται πρόστιμο 300 ευρώ, ενώ μάλιστα σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή ψευδών δικαιολογητικών υπάρχει η δυνατότητα επιβολής προστίμων 500 ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται, κατά περίπτωση και υπό προϋποθέσεις να υπάρξουν και ποινικές συνέπειες.

Η κ. Ροτζιώκου υπογραμμίζει ότι σκοπός είναι επίσης να «καταλάβουν οι συμπολίτες μας ότι έχει απομείνει πραγματικά ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να ανοίξουν οι υπερτοπικές μετακινήσεις». «Ας κάνουμε λίγη υπομονή μέχρι να έρθει αυτό το χρονικό σημείο. Οι έλεγχοι είναι ήδη πολύ εντατικοί και θα είναι όλο το επόμενο χρονικό διάστημα γιατί αντιλαμβανόμαστε και την ανάγκη που μπορεί να αισθάνονται κάποιοι συμπολίτες μας να θέλουν να πάνε να δουν τους δικούς τους αυτές τις μέρες όμως πραγματικά ας κάνουν λίγη υπομονή μέχρι να περάσει αυτό το Πάσχα που είναι πολύ διαφορετικό συγκριτικά με το προηγούμενο ώστε του χρόνου να γιορτάσουμε όλοι μαζί το Πάσχα έτσι όπως πρέπει και όπως έχουμε συνηθίσει», σημειώνει η κ. Ροτζιώκου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όσα οχήματα και επιβάτες δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα παίρνουν τον δρόμο της αναστροφής και της επιστροφής. Κάτι τέτοιο συνέβη μάλιστα λίγο μετά τις 11 το πρωί σήμερα στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας, όταν άνδρες της αστυνομίας σταμάτησαν ένα λεωφορείο των ΚΤΕΛ και πραγματοποίησαν έλεγχο σε κάθε επιβάτη του με αποτέλεσμα όσοι δεν έφεραν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα να τους ζητηθεί να κατέβουν από το ΚΤΕΛ.

Από χθες μέχρι σήμερα στις 12 το μεσημέρι , σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, από τα διόδια της Ελευσίνας (Αθηνών-Κορίνθου) εξήλθαν 22.526 οχήματα ενώ από τα διόδια των Αφιδνών (Αθηνών- Λαμίας) εξήλθαν 24.371 οχήματα. Τέλος, όσον αφορά στα οχήματα, που έκαναν αναστροφή στα διόδια και γύρισαν πίσω, μέχρι σήμερα στις 12 το μεσημέρι ήταν 218 από τα διόδια της Ελευσίνας και 62 από των Αφιδνών.

Aπαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας μέχρι τις 10 Μαΐου. Στην περίπτωση της Αττικής η μετακίνηση δεν επιτρέπεται εκτός των ορίων της Περιφέρειας και από ή προς την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Η μετακίνηση μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις και μόνο:

Μετακίνηση από και προς την εργασία, με τον τρόπο που προβλεπόταν. Σημειώνεται ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα προς πιστοποίηση της μετακίνησης για λόγους εργασίας προσδιορίζουν το χρόνο έναρξης και λήξης της μετακίνησης και διασταυρώνονται από τις αρχές ελέγχου με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου αλλά και στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη. Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνεται ότι στην υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα ο λόγος της μετακίνησης (π.χ. προγραμματισμένο ραντεβού σε συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία), ενώ ο συνολικός χρόνος της μετακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες.

Μετακίνηση για λόγους υγείας αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση μετακίνησης προς δημόσια δομή υγείας, η οποία σε περίπτωση ελέγχου πρέπει να πιστοποιείται από σχετικό έγγραφο της ίδιας της δομής.

Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.

Μετάβαση σε κηδεία. Στην περίπτωση αυτή ο μετακινούμενος σε περίπτωση ελέγχου καλείται να επιδείξει -πέρα της σχετικής βεβαίωσης ή SMS με κωδικό 5- τα ακόλουθα δύο έγγραφα: α) ληξιαρχική πράξη θανάτου και, β) άδεια ταφής.

Μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων. Σε αυτή την περίπτωση, ο μετακινούμενος γονέας υποχρεούται σε περίπτωση ελέγχου να επιδεικνύει α) αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, σε περίπτωση διαζυγίου ή β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, σε περίπτωση διάστασης, καθώς και στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατοικία του τέκνου.